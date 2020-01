Colico, seggi elettorali trasferiti nel nuovo polo scolastico

Cambiano sede i seggi elettorali di Colico

Saranno collocati nel nuovo polo scolastico

COLICO – A seguito della chiusura dello stabile delle ex scuole in Colico e dovendo anche risolvere annose problematiche legate agli edifici siti nelle frazioni di Laghetto e Villatico ( servi igienici, impianto di riscaldamento inadeguati, solo per fare qualche esempio) l’Amministrazione comunale di Colico, dopo aver ottenuto le autorizzazioni, ha ritenuto doveroso trasferire i seggi n. 1 /2 (colico), 4 Villatico e 5/6 Laghetto nel nuovo polo scolastico in Via Al Bacco.

“Il nuovo edificio – spiega il sindaco Monica Gilardi – risponde a tutti i requisiti per garantire uno svolgimento delle operazioni di voto, in modo funzionale, accogliente e dignitoso sia per il personale impegnato, ma soprattutto per il cittadino”.

“Ci si organizzera’ – prosegue il sindaco – anche per garantire un trasporto rivolto a quelle persone che per esigenze serie e motivate non riusciranno a raggiungere il seggio, e tutto sara’ operativo per la prima consultazione elettorale utile”.

I cittadini si vedranno nei prossimi mesi recapitare il nuovo talloncino da apporre sulla tessera elettorale, e comunque l’ufficio elettorale del Comune è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

“Sono fiduciosa – conclude – che questa novita’ verra’ accolta da tutti con spirito di collaborazione”.