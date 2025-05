Commissario per il bilancio ad Abbadia, la minoranza: “Tanta superficialità”

La Nuova Abbadia Lariana critica le affermazioni del sindaco Azzoni dopo la mancata predisposizione nei tempi del bilancio consuntivo 2024

“Questa Amministrazione non ha nessuna capacità per ben governare Abbadia”

ABBADIA – “Nonostante il commissariamento della scorsa settimana, il sindaco e l’Amministrazione si giustificano minimizzando l’accaduto e dicendo che tutto si risolverà in una bolla di sapone. Prendiamo atto, come già in altre occasioni, di questo atteggiamento di estrema superficialità nei confronti delle istituzioni e dei cittadini di Abbadia Lariana”.

Prende le distanze La Nuova Abbadia Lariana, gruppo consigliare di minoranza, e commenta quanto accaduto ad Abbadia la scorsa settimana, quando la Prefettura ha nominato un commissario ad acta per predisporre lo schema di rendiconto del bilancio 2024, avendo l’Amministrazione comunale mancato la scadenza fissata per il 30 aprile.

“Questo fatto – continua il gruppo di minoranza – ci fa sorgere molte perplessità in merito alle modalità di gestione della cosa pubblica da parte di questa Amministrazione in cui il sindaco dichiara di “aver avuto a disposizione il responsabile del servizio finanziario per poco tempo quest’anno perché quest’ultimo ha vinto un concorso in un’altra sede”. A nostro avviso, il sindaco, in quanto tale, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che un dipendente stava facendo un concorso che avrebbe potuto portarlo a richiedere la mobilità, già prima che il diretto interessato lo vincesse. Ipotizziamo quindi che intorno al mese di dicembre fosse già a conoscenza della cosa: da quel periodo avrebbe dovuto iniziare a preoccuparsi per la mancanza di una delle figure cardine in Comune e avrebbe dovuto organizzarsi per tempo per tener fede a delle scadenze ampiamente conosciute”.

La Nuova Abbadia Lariana va poi a toccare le criticità avute dall’Amministrazione con il gestore del software: “Seconda giustificazione: problema con il software…Vogliono farci credere che in più di quattro mesi non sono riusciti a sistemare il problema? È assurdo! Tale software è in uso anche in altri Comuni: se ci fosse stato un malfunzionamento, questo problema si sarebbe presentato anche per altre Amministrazioni; non ci risulta però che ci siano stati altri commissariamenti dovuti allo stesso motivo”.

Non si fermano qui gli appunti del gruppo di minoranza abbadiense, che va a “smontare” le altre affermazioni di Azzoni: “Il sindaco dichiara inoltre di aver un bilancio sano, con un avanzo di 600 mila euro. Perché, vista la scadenza importante e impellente della consegna del Bilancio Consuntivo non è stato dato un incarico straordinario al Revisore dei Conti del Comune di evadere la pratica? Chi meglio di lui conosce modi e modalità di redazione di questo atto? Con un minimo investimento non si sarebbe arrivati al commissariamento. Altra considerazione importante: se il consuntivo 2024 non si chiude e non è ancora approvato, come si pone questa Amministrazione nei confronti degli impegni del 2025? Siamo alle porte di in nuova stagione estiva con tutte le consuete problematiche legate al traffico (oggi più che mai in crisi per la chiusura della linea ferroviaria da Lecco a Colico e la chiusura di alcune strade per i lavori di ristrutturazione dei sottopassi della ferrovia), alla sicurezza e al controllo del territorio (in pochi mesi si è dimezzato l’organico dell’Ufficio di Polizia Locale, senza che siano stato surrogato e tantomeno non ci risultano convenzioni con altri Comuni per supplire a questa mancanza): i problemi degli anni precedenti si ripresentano puntualmente, aggravati dal fatto che questa Amministrazione ha sprecato un altro inverno senza fare nulla per prevenirli. Tutte le nostre puntuali proposte e suggerimenti sono, come al solito, rimaste inascoltate e sono cadute nel vuoto“.

“Un anno fa, alle elezioni, questa Amministrazione si vantava di avere di 5 anni di esperienza e che nessuno come loro avrebbe potuto ben governare il territorio; è passato un anno e questo è il risultato: nulla è migliorato, molto è peggiorato e in più abbiamo in casa un Commissario per il controllo del bilancio consuntivo. Complimenti! Per coloro che hanno poca memoria, vogliamo ricordare come, due elezioni fa, la campagna elettorale portata avanti dall’attuale Amministrazione, fosse stata improntata dallo spettro dell’arrivo

del Commissario Straordinario nel caso in cui non si fosse raggiunto il quorum dei votanti; tale evento era stato prospettato come una catastrofe per il nostro territorio. Oggi, la presenza di un Commissario per il bilancio è vista come solo uno scherzo o quasi…Ci viene detta una verità distorta a seconda delle circostanze. Una sola cosa è certa: questa Amministrazione non ha nessuna capacità per ben governare Abbadia Lariana; i cittadini ne devono essere consapevoli!”, concludono da La Nuova Abbadia Lariana.