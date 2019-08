Consultazioni. Masetti (FDI): “Governo PD-M5S solo uno spartizione di poltrone”

Crisi di Governo. L’intervento di Marco Masetti, esponente lecchese di Fratelli d’Italia

“Con un nuovo governo non si vuole dare voce agli italiani”

LECCO – “Sono ormai passati 4 dei 5 giorni concessi dal Capo dello Stato a partiti e gruppi parlamentari per presentare un progetto di Governo.

A 24 ore dallo scadere del tempo non è emersa alcuna alternativa credibile. PD e M5S non hanno ancora nemmeno iniziato a confrontarsi sui temi essendo focalizzati esclusivamente sulla spartizione delle poltrone.

E’ ormai chiaro ed evidente che il solo punto di incontro tra PD e M5S consiste nel tentativo di evitare di dare la parola al popolo per esercitare la Sovranità che la Costituzione gli attribuisce.

E’ altresì evidente che l’attuale assetto parlamentare non rappresenta la volontà degli Italiani che per oltre il 40% sostengono Lega e FdI.

Siamo certi, con profondo rispetto per il Presidente Mattarella e per le sue prerogative, che il Quirinale saprà valorizzare la differenza tra: un governo investito dalle volontà popolare come alternativa per il futuro e un potere costituito con la sola volontà di andare contro qualcuno.

Bene ha fatto Giorgia Meloni a ribadire, in occasione delle passate consultazioni, la convinzione che la retta via sia quella delle elezioni”.

Marco Masetti (Fratelli d’Italia)