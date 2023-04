‘Cosa succede a Mandello?’ Casa Comune dirà la sua in un incontro pubblico

Organizzata una serata aperta ai cittadini giovedì 20 aprile

Temi discussi PGT, riqualificazione dei giardini e lavori al campeggio

MANDELLO – PGT, riqualificazione dei giardini e lavori al campeggio. Questi i tre argomenti affrontati giovedì 20 aprile da Casa Comune per Mandello, gruppo di minoranza coordinato da Riccardo Mariani che intende dire la sua rispetto ad alcuni interventi pianificati o già in corso all’interno del paese.

“Invitiamo la cittadinanza tutta a partecipare, perché in gioco il futuro del paese – sottolinea Casa Comune – a breve appariranno anche i relativi manifesti informativi per Mandello. L’incontro si terrà in sala civica a Molina, a partire dalle ore 20.45. Ci preme aggiornare la cittadinanza che Casa Comune sta facendo la sua parte, come noto, sulla variante al PGT recentemente adottata da Fasoli nel consiglio comunale del 9 febbraio scorso”.

Su questo punto la minoranza presenterà osservazioni puntuali e critiche in termini di legge sul consumo di suolo, sugli incrementi edificatori, sulle nuove strade agrosilvopastorali e “su una sostanziale mancanza di visione e attenzione alle nuove istanze ambientali e paesaggistiche affermatesi sia normativamente che in termini di sensibilità pubblica, che la nuova variante snobba apertamente – rimarca il gruppo – tutte considerazioni espresse durante il consiglio comunale del 9 febbraio e riportate in un documento formalmente depositato in quella sede, che possiamo mettere a disposizione di chiunque lo richieda. Inoltre abbiamo anche sintetizzato per gli organi di stampa la nostra posizione in consiglio”.

Casa Comune interverrà poi in merito al campeggio e agli interventi previsti ai giardini: “Per quanto attiene l’area campeggio, Casa Comune aveva già espresso voto contrario a suo tempo in Consiglio comunale e in questi giorni abbiamo ulteriormente interessato enti sovracomunali per la verifica puntuale su quello che sta accadendo nell’area, esortando anche ad effettuare opportuno sopralluogo. Sui giardini invece , abbiamo più volte richiesto il progetto esecutivo di cui hanno parlato pubblicamente sindaco e assessore Tagliaferri ma allo stato, e in modo confuso ed evasivo da parte loro, non ci hanno ancora confermato se siano al progetto definitivo o esecutivo del primo lotto (camminamento, lungolago, nuovo infopoint e sistemazione spiaggetta dicono loro). Stiamo insistendo e facendo formale accesso agli atti, data l’indisponibilità ultima a una collaborazione più veloce e informale col gruppo di minoranza da parte del Sindaco”.