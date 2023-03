Dervio, caso fontana: pronta risposta della minoranza

“Polemica a scoppio ritardato per distogliere l’attenzione dalle 6 interrogazioni presentate in Consiglio Comunale dalla minoranza”

DERVIO – Risposta immediata da parte del gruppo di minoranza del Comune di Dervio, dopo l’intervento del capogruppo di maggioranza, Angelo Sandonini, il quale ha puntato il dito contro le scelte delle passate Amministrazioni in merito alla fontana installata a lago e poi dismessa.

Davide Vassena (Insieme per Dervio) già assessore e poi sindaco di Dervio, risponde così alla critiche della maggioranza: “Leggiamo sulla stampa dell’interrogazione sull’ex fontana a lago che la maggioranza che governa il Comune di Dervio ha rivolto a… sé stessa, adottando una curiosa modalità per impedire che la minoranza potesse intervenire nella discussione in Consiglio, e costringendoci quindi a rispondere solo sulla stampa. E’ stato detto che l’area di fianco al cimitero fosse in stato di degrado e piena di rifiuti: è certamente vero, ma il degrado e i rifiuti si sono evidentemente accumulati nei 4 anni della nuova amministrazione, dato che a cavallo tra il 2018 e il 2019, negli ultimi mesi del mandato dell’amministrazione precedente, l’area (recintata, non accessibile al pubblico e da sempre utilizzata come deposito dal Comune) era stata fatta ripulire completamente dall’impresa che aveva in carico le manutenzioni edili per il Comune. E già questo fatto è sufficientemente indicativo della strumentalizzazione che si vuol fare della vicenda”.

In merito alla fontata Vassena prosegue: “Ampie spiegazioni erano già state date al momento della sua rimozione. Tutti si ricordano come la stessa, posizionata in un angolo del prato davanti al parco Boldona, purtroppo non avesse mai funzionato correttamente. Il vento impediva di utilizzare gli spruzzi e causava la fuoriuscita d’acqua sull’adiacente passeggiata, che d’inverno gelava spesso rendendo pericoloso il transito dei pedoni. Le pompe che gestivano il ricambio d’acqua si erano guastate diverse volte in pochi anni e avrebbero richiesto nuove spese per la loro riparazione, e la manutenzione della fontana necessitava frequenti interventi per il ricambio dell’acqua e la pulizia dalle antiestetiche alghe che si formavano comunque sulle pareti, distogliendo gli operai comunali da altri interventi più necessari. La fontana era quindi diventata, dopo 12 anni dalla sua costruzione, una fonte crescente di costi che ne avevano allora suggerito la sua rimozione, seppure a malincuore: era stata quindi portata nell’area comunale vicino al cimitero utilizzata come deposito, avviando contatti informali con soggetti interessati ad acquisirla senza che poi l’operazione potesse concretizzarsi. Il Comune negli ultimi anni ha sicuramente risparmiato migliaia di euro per la manutenzione della struttura, e altri ne risparmierà in futuro, e la fontana era ed è comunque ancora disponibile per un eventuale riutilizzo in una situazione più consona rispetto a quella ove era utilizzata in precedenza”.

Per la minoranza Insieme per Dervio la maggioranza avrebbe strategicamente polemizzato sulla Fontana: “ha pensato bene di costruire una polemica a scoppio ritardato sulla vicenda, che risale a 13 anni fa, non avendo argomenti migliori nella sua azione amministrativa o forse per distogliere l’attenzione dalle 6 interrogazioni presentate in Consiglio Comunale dalla minoranza sull’oscura vicenda dell’acquisto dell’edificio di fianco al municipio, dove ancora una volta la Giunta ha cercato di operare in barba alle regole e alle necessarie autorizzazioni, venendo poi bloccata dall’intervento di enti sovracomunali”.

Quindi Vassena conclude: “Per la cronaca, la fontana venne sostituita con un’artistica rosa dei venti in marmo, che non ha mai richiesto manutenzioni. La nuova amministrazione è però riuscita a far spendere soldi anche per questa struttura, non avendo impedito già ben due volte che dei camion legati ad iniziative comunali vi transitassero sopra rompendola. La prima volta è stata riparata, la seconda (già molti mesi fa) non sono più intervenuti, così come non ne hanno più sostituito le lampadine non più funzionanti. Ma su questo, ovviamente, nessun problema…”.