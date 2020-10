Dervio, la minoranza: “La pulizia dopo il maltempo ha fatto danni”

Si discute sui lavori di ripulitura dopo l’esondazione della scorsa settimana a Dervio

L’opposizione interroga la giunta: “Usati mezzi meccanici senza accortezza, danni a imbarcazioni e patrimonio pubblico”

DERVIO – Un’interrogazione per chiarire le modalità con cui si è operato per ripulire il paese dai detriti portati dal torrente Varrone esondato parzialmente la scorsa settimana nella zona del ponte della Ferrovia: è quanto presentato dal gruppo di minoranza Insieme per Dervio, guidato da Davide Vassena e indirizzato al sindaco Cassinelli e all’assessore ai Lavori Pubblici

“Insieme a decine di altri cittadini esterrefatti abbiamo assistito alle operazioni per rimuovere i detriti legnosi che galleggiavano sulla superficie del lago a seguito delle ultime piogge, un intervento che in passato è stato fatto decine di volte, nei tempi e nei modi più corretti, con ottimi risultati e senza arrecare ulteriori danni al territorio – spiega dalla minoranza Davide Vassena – Quello che è successo questa volta, con l’utilizzo di mezzi meccanici e senza alcuna particolare accortezza, ha invece determinato ingenti danni al patrimonio pubblico, rovinando la bella passeggiata del lungolago, ed anche a delle imbarcazioni di privati cittadini”.

E’ stata quindi presentata un’interrogazione “per conoscere come sia stato possibile effettuare un intervento con tali modalità e che ha causato così pesanti conseguenze, e per conoscerne le responsabilità e le modalità con cui si intende ripristinare tutti i danni causati”