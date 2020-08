Dorio. Imu e Irpef, la minoranza: “Siamo contrari all’incremento votato dalla maggioranza”

ll gruppo Continuare Insieme motiva il voto contrario

“Tutti i comuni hanno deciso di non aumentare le tasse in questo periodo, non Dorio”

DORIO – “Intendiamo informare la cittadinanza delle decisioni assunte dalla maggioranza durante il consiglio comunale il 30 luglio scorso”.

Il gruppo consiliare ‘Continuare Insieme’ Lista Civica Dorio si schiera contro l’incremento di Imu e addizionale Irpef comunale votate a favore dalla maggioranza nel corso della seduta di fine luglio, dando le proprie motivazioni.

“Il nostro Gruppo Consiliare – scrivono i consiglieri – ha votato contro queste decisioni, che andranno a penalizzare la cittadinanza doriese; innanzitutto per coerenza. Il nostro programma elettorale era incentrato sul concetto di non aumentare le tasse. Oggi con la pandemia questa volontà si è rafforzata, crisi economica, cassa integrazione, futuro incerto, raccomanderebbero di non gravare ulteriormente il cittadino con nuove tasse. E invece l’Irpef in un sol colpo è stata aumentata del 150%,passa dall’attuale aliquota dello 0,20% allo 0,50%, vengono esclusi i redditi lordi fino a 15.000 euro annui. Il gettito di questa imposta, verrà per legge incamerata dal Comune per pagare la spesa corrente, non gli investimenti e le opere pubbliche, ma spese correnti”.

La minoranza continua: “Accantonamenti per coprire il buco di chi non paga le tasse, il paradosso è evidente! Comodo far pagare gli onesti e penalizzarli e fare poco o nulla per recuperare i soldi di chi furbescamente evade e non paga le tasse”. “La maggior parte dei Comuni ha optato di non aumentare le tasse, giusto e comprensibile in un momento come l’attuale. Dorio no, la maggioranza ha deciso che non era il caso. Anche l’Imu è stata aumentata, è stata portata allo 0,86. Assurdamente ora paga di meno chi ha una casa lussuosa, esattamente lo 0,60. Questi i fatti, le delibere possono essere consultate liberamente sul sito del Comune”.

“Per quanto ci riguarda continueremo ad essere vigili e adempiremo al nostro ruolo di opposizione seria, corretta e collaborativa. Diremo sempre no a tutte le decisioni che andranno a ledere il cittadino e contribuente doriese e lo faremo sempre in una logica di Comunità!” hanno concluso i consiglieri.