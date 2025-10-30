Sicurezza stradale, scontro in Consiglio tra Bettega (Dorio Futura) e il sindaco

Dibattito sulla mozione per migliorare la sicurezza stradale sulla Sp72 e via allo Stradone

Bettega accusa il sindaco Vergani: “Dovrebbe smettere di nascondersi dietro alle bugie e iniziare finalmente ad affrontare i problemi veri del paese”

DORIO – Tensione durante l’ultimo Consiglio comunale di mercoledì 29 ottobre, quando il consigliere Andrea Bettega, a nome del gruppo di minoranza Dorio Futura, ha presentato una mozione per migliorare la sicurezza all’incrocio tra via allo Stradone e la Strada Provinciale 72, da tempo considerato uno dei punti più critici e pericolosi della viabilità locale.

La proposta di Bettega prevedeva l’installazione di bande ottiche di rallentamento in vernice colata plastica, integrate da segnaletica e illuminazione adeguate, con l’obiettivo di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità e diminuire il rischio di incidenti.



“Le mie proposte – ha spiegato Bettega – sono frutto di approfondimenti seri e documentati, svolti nell’interesse esclusivo della sicurezza dei cittadini di Dorio. Soluzioni simili sono già adottate con successo in molti altri comuni. Non si capisce perché il sindaco Vergani abbia scelto di ignorarle, invece di valutarle con senso di responsabilità”.

Il consigliere ha inoltre sottolineato come un intervento di questo tipo sarebbe tecnicamente fattibile e potenzialmente cofinanziabile dalla Provincia di Lecco, se solo l’Amministrazione comunale si attivasse in tal senso.

Lo scontro politico è esploso quando il sindaco Mauro Vergani ha dichiarato che “l’Amministrazione si sta già attivando con la Provincia per valutare altre soluzioni”. Una dichiarazione che Bettega ha definito “falsa”, sostenendo di aver verificato personalmente presso la Provincia che nessun contatto ufficiale sia mai stato avviato dal Comune di Dorio. “Dai vertici provinciali – ha affermato – mi è stato confermato che non esistono né telefonate né comunicazioni né atti in merito”.

Durissimo il commento del consigliere di Dorio Futura: “E’ inaccettabile che un sindaco «È inaccettabile che un sindaco arrivi a mentire in Consiglio comunale, davanti ai consiglieri e ai cittadini. È un gesto gravissimo, che dimostra mancanza di trasparenza e rispetto verso la comunità”. Bettega ha poi aggiunto: “Vergani dovrebbe smettere di nascondersi dietro alle bugie e iniziare finalmente ad affrontare i problemi veri del paese. La sicurezza dei cittadini non può essere trattata come un fastidio da evitare”.