Centrosinistra e centrodestra fanno sintesi in Progetto Abbadia

Tanti giovani ed esponenti del mondo associativo e del volontariato

ABBADIA – C’è il sindaco uscente di centrosinistra Cristina Bartesaghi e il consigliere capogruppo dell’opposizione Mattia Micheli, ci sono volti non nuovi all’esperienza amministrativa e legati sia al gruppo di centrodestra che al centrosinistra, ci sono esponenti del mondo associativo e giovani al loro esordio in comune: tutti in un unico schieramento, quello del candidato sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni.

Il già designato primo cittadino, unico al momento in corsa alle prossime elezioni, giovedì sera ha ufficializzato la sua lista “Progetto Abbadia” con una presentazione pubblica in sala civica. Una lista nata dall’intesa tra l’amministrazione in scadenza e la minoranza, un’esperienza inedita per Abbadia, un ‘compromesso storico’ come l’ha definito qualcuno tra il pubblico.

“E’ una novità per tutti – ha commentato Mattia Micheli – una sfida importante che vogliamo cogliere al cento per cento e che crediamo possa arricchire la nostra cittadina. Anche noi inizialmente ci siamo posti molte domande riguardo alla realizzazione di un’unica lista, ma abbiamo capito che era la strada giusta. Si sposta con un modo di agire che è già nostro, quello di un confronto costruttivo”.

Anche il sindaco uscente ha deciso di rinnovare il suo impegno verso il paese. “Pensavo di passare il testimone ma Roberto ha insistito affinché restassi – ha spiegato Cristina Bartesaghi – Ho aiutato personalmente a costruire questa idea che oggi si è sviluppata e moralmente mi sento impegnata in questo progetto. Le nuove forze che hanno deciso di prendere parte alla lista hanno portato tante idee nuove e questo mi ha ulteriormente motivato”.

Una sola lista e un esito che sembra scontato, eppure quello che preoccupa è lo spettro dell’astensione.

Per questo dal candidato Roberto Azzoni è stato rinnovato l’appello al voto: “E’ importante che la gente si rechi a votare – ha ribadito Azzoni – il rischio è il commissariamento del comune e l’arrivo di un commissario del Prefetto. Allo stesso modo, è importante la partecipazione alla raccolta delle firme per poter presentare la lista”. La sottoscrizione si è aperta al termine della presentazione.

Ecco quindi i candidati di Progetto Abbadia

Roberto Sergio Azzoni – Candidato sindaco

“Ho 30 anni, sono laureato in Scienze Naturali e ho conseguito il dottorato in Scienze della Terra. Attualmente sono ricercatore al Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Statale di Milano e mi occupo di ghiacciai e cambiamenti climatici. Ho tante passioni ma la meteorologia è quella più nota avendo dato vita ad Abbadiameteo. Sono consigliere comunale uscente e ho accettato questa sfida per mettermi al servizio del paese avendo la possibilità di formare una squadra che mettesse insieme persone con la volontà di far fare un salto di qualità al paese”.

Irene Azzoni

“Sono nata e cresciuta ad Abbadia, ho frequentato l’istituto professionale Agrario ad indirizzo florovivaistico, diplomandomi come Agrotecnico. La mia passione per le piante e la natura mi ha portato ad aprire un’attività per la coltivazione e vendita diretta di piante e fiori oltre ad occuparmi dell’uliveto per la produzione di olio extravergine di oliva. Inoltre in collaborazione coi miei famigliari gestisco l’Agriturismo Fulèt, dove offriamo la possibilità di alloggiare per brevi o lunghi periodi di vacanza. I temi a me cari sono: Ambiente, Turismo e Ricettività”

Luca Baldin

“Ho 31 anni e sono impiegato commerciale presso un’azienda metalmeccanica della Provincia. Sono residente ad Abbadia da due anni e faccio parte della Pro Loco locale. Ho deciso di candidarmi perché sono innamorato del territorio in cui abito e penso che questo nuovo gruppo con il giusto mix tra gioventù ed esperienza possa far uscire tutto il potenziale inespresso del paese”.

Cristina Bartesaghi

“Nata a Lecco nel 1963, insegnante elementare, termino quest’anno il doppio mandato da sindaco nel nostro Comune, dopo un’esperienza da consigliere e da assessore all’istruzione e ai servizi sociali. Ho accettato la proposta di far parte di questa nuova lista civica con l’unico scopo di mettermi ancora una volta a servizio della comunità. Mi sostiene il desiderio di poter essere utile a tramandare l’esperienza amministrativa maturata, mettendomi a confronto con altre persone anche più giovani, che portano nuove idee, energia e motivazione”

Elisa Cirillo

“Ho 28 anni e vivo da sempre ad Abbadia Lariana. Ho studiato architettura e subito dopo aver conseguito il diploma di laurea magistrale ho prestato servizio civile presso il Civico Museo Setificio Monti. Attualmente lavoro presso un ufficio tecnico. I miei studi, questa realtà e tutte le persone che ne fanno parte mi hanno reso consapevole di quanto sia importante preservare e valorizzare i tesori del nostro meraviglioso paese. Mi sono voluta mettere in gioco per poter far parte attivamente della vita del paese, e nello specifico per proseguire il lavoro per la valorizzazione dell’antico Setificio. Spero quindi di poter dare un contributo per portare avanti il lavoro fatto fin ora e cercare di valorizzare ciò che ancora è rimasto nascosto”.

Carlo Donato

“Sono diplomato in ragioneria e vengo dal mondo associativo che frequento da più di 20 anni. Sono attuale presidente della Pro Loco di Abbadia da 3 mandati e ho lavorato come impiegato per più 40 anni alla Moto Guzzi dove ho fatto parte del consiglio di fabbrica. Vorrei portare a questo progetto l’esperienza maturata in questi anni con il mondo delle associazioni; mi piace pensare a questo progetto come a qualcosa che possa dimostrare come sia fattibile un lavoro in sinergia che porti alla valorizzazione di un paese di 3.000 persone”.

Paola Elia

Sono nata a Lecco l’ 8 agosto 1993, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria ho iniziato la mia carriera lavorativa in diversi studi professionali di Notai e Commercialisti. Le mie grandi passioni sono viaggiare e fare sport. Ho deciso di candidarsi per una crescita personale e per mettermi a disposizione per il paese in cui sono cresciuta e in cui vivo tuttora.

Roberto Gandin

Sono un ex commerciante in pensione ma ancora attivo in paese in qualità di volontario e coordinatore della Protezione Civile da 10 anni. Ho già collaborato con le amministrazioni precedenti ma voglio mettermi nuovamente a disposizione di questo gruppo per il nostro territorio di Abbadia.

Daniela Menetti

Abito a Crebbio, ho 55 anni, sono sposata e ho due figlie gemelle di 20 anni. Sono insegnante e da circa 28 anni lavoro presso la scuola primaria di Lierna. Adoro il nostro lago, amo cucinare, leggere e mi piace moltissimo viaggiare, conoscere nuove culture, abitudini e modi diversi di vivere. Ho accettato di candidarmi nella lista “Progetto Abbadia” perché penso di poter portare un contributo personale soprattutto nel campo dell’istruzione e della cultura, proponendo e sostenendo progetti rivolti alla cittadinanza con una particolare attenzione ai più piccoli.

Mattia Micheli

Ho 36 anni e sono consigliere comunale dal 2009 e questa potrebbe essere la mia terza esperienza amministrativa ad Abbadia Lariana. Dal 2016 ricopro anche il ruolo di consigliere provinciale, ho accettato con entusiasmo la sfida della nuova lista civica dove mi auguro di portare il mio contributo di idee; sarò a disposizione della squadra e mi metterò al servizio del candidato sindaco Azzoni, sicuro che il contributo che potrà dare ad Abbadia sarà determinante per lo sviluppo del nostro territorio.

Pietro Radaelli

Ho 20 anni e abito a Linzanico. Sono studente universitario di geografia, scout nell’AGESCI da 12 anni e appassionato di politica e di impegno civico. Una passione che mi ha portato a essere per due anni rappresentante d’istituto del liceo Grassi di Lecco, a candidarmi per le Regionali del 2018 e a impegnarmi ora per dare un contributo concreto per il mio paese. Da componente più giovane della nostra lista, mi piacerebbe dare voce ai cittadini della mia stessa fascia d’età e impegnarmi nel rendere Abbadia un punto di riferimento attrattivo anche per chi non l’ha mai visto in questi termini.

Aurora Radogna

Ho 22 anni, sono di Abbadia e abito a Crebbio. Studio giurisprudenza presso l’università Statale di Milano e partecipo attivamente come volontaria al Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa. Ho lavorato presso l’Ufficio Turistico di Abbadia e partecipo da anni alle iniziative di scambio culturale del Comitato Gemellaggi. Sento l’esigenza di impegnarmi in prima persona perché Abbadia sia una comunità viva e solidale e vorrei contribuire con nuove idee per rendere Abbadia migliore, nel rispetto della natura e dell’ambiente, che sono le sue grandi risorse.

Gianluca Rusconi

Nato a Lecco nel 1968, geometra, sposato con Titta e papà di Camilla. Consigliere comunale uscente da vent’anni al servizio del mio amato paese. Ho accettato con nuovo entusiasmo la proposta di far parte di questa nuova lista civica. La mia esperienza maturata in questi anni di amministrazione accanto all’entusiasmo dei giovani, credo possano portare nuova luce al nostro splendido paese. Un progetto che ha alla base le persone e la voglia del fare… del fare bene. #ABBADIAILPAESEPIUBELLOCHECISIA