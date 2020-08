Elezioni 2020 a Sueglio: Sandro Cariboni si candida a sindaco

Sandro Cariboni scende in campo per le elezioni di Sueglio

Già sindaco di Bellano, oggi Cariboni è assessore a Dervio

SUEGLIO – “Oggi ho deciso di accettare la candidatura a sindaco del Comune di Sueglio dove ho svolto anche l’attività di tecnico comunale in appoggio al commissario prefettizio”.

E’ lo stesso Sandro Carboni ad annunciare in una nota il suo impegno nelle elezioni comunali a Sueglio, comune rimasto senza sindaco dopo le dimissioni di Simona Monica Cantini e retto fino ad oggi da Marcella Nicoletti, della Prefettura di Lecco.

“La scelta è maturata negli ultimi giorni dopo che ho collaborato con la squadra di candidati negli ultimi mesi in quanto il candidato sindaco prescelto, per forti problemi personali ha chiesto a malincuore di essere sostituita – spiega Cariboni – La grande passione per l’impegno amministrativo ha contraddistinto tutta la mia vita e anche in questo frangente spero di poter dare il mio contributo alla crescita del territorio e della comunità di Sueglio”.

Il candidato

Esponente del centrodestra, già sindaco di Bellano tra il 1999 e il 2009, assessore nello stesso comune tra il 2009 e il 2011 e assessore della comunità montana tra il 2008 e il 2009, consigliere provinciale tra il 2009 e il 2014, Cariboni ha svolto numerosi incarichi come tecnico e responsabile di area presso diverse amministrazioni comunali in Valsassina e sul lago. Oggi è assessore esterno a Dervio con deleghe all’Urbanistica.

La sua candidatura, fa sapere, non interromperà l’incarico a Dervio: “Questa scelta non comporterà alcun distacco dall’impegno che ho preso con l’Amministrazione di Dervio dove sono assessore esterno per il settore tecnico di mia competenza – spiega – Infatti i pareri legali confermano che essendo assessore esterno potrò svolgere contemporaneamente anche l’incarico di sindaco qualora fossi eletto. Credo che questo doppio ruolo possa essere positivo perché potrà creare un asse di collaborazione tra le amministrazioni ancora più solido”.

“Ringrazio chi mi ha dato fiducia per la candidatura a sindaco di Sueglio – conclude Cariboni – e rinnovo il mio impegno al fianco degli amministratori di Dervio”.