Elezioni 2020. Il Paese di Tutti si presenta: “Ancora insieme per Mandello”

Il sindaco uscente Riccardo Fasoli lancia la campagna elettorale per il “bis”

A Molina il primo appuntamento pubblico per la lista Il Paese di Tutti

MANDELLO – “Ancora insieme per Mandello” è questo lo slogan scelto da “Il Paese di Tutti” per la nuova sfida elettorale dell’attuale sindaco Riccardo Fasoli.

“Cinque anni fa vi abbiamo chiesto fiducia ed oggi vi chiediamo di rinnovarci il vostro sostegno per portare avanti il percorso intrapreso in quest’ultimo quinquennio” così Riccardo Fasoli ha aperto così il primo momento pubblico della lista nella sala civica di Molina, il primo di un tour tra le frazioni di Mandello per incontrare i cittadini per far conoscere il programma elettorale e i candidati della lista.

E’ una squadra di sedici elementi quella messa insieme da Il Paese di Tutti, con alcune riconferme e molti nuovi ingressi: della giunta uscente c’è l’assessore Andrea Tagliaferri, ci sono i consiglieri Patrizio Sibella, Guido Zucchi e Sergio Gatti, quest’ultimo tra i fondatori de Il Paese di Tutti.

“Ci ripresentiamo per continuare a fare bene, per migliorare dove c’è da migliorare e proporre nuove iniziative – ha sottolineato Sibella – è un grande impegno fare il consigliere comunale, ma è un impegno molto bello”.

“Impegno ma anche grandi soddisfazioni – ha aggiunto Tagliaferri – in questi anni abbiamo cercato di dare una risposta alle tante richieste che ci sono arrivate, trovando la soluzione migliore e questo grazie agli sforzi di tutta la giunta”.

Ci sono anche Igor Amadori di Fratelli d’Italia e Silvia Nessi, vicepresidente della Fipe Confcommercio, che nella passata tornata elettorale si erano schierati con Mandello del Lario al Centro capitanata da Maria Lidia Invernizzi. “Abbiamo voluto sostenere chi si è dimostrato propositivo per Mandello preferendo il ‘fare’, il tutto nell’interesse dei mandellesi” ha spiegato Amadori.



In lista c’è anche Leo Callone, il ‘caimano del Lario’ come è soprannominato lo sportivo del nuoto insieme a tante new entry, volti conosciuti nella cittadina che hanno deciso di scendere in campo per la propria comunità: si tratta di Luisella Aliprandi, Laura Gisella Bono, Roberto Calvi, Franco Curioni, Antonio Gaddi, Germana Gaddi, Alberto Maggioni e Doriana Pachera

Tanti progetti da continuare

Il sindaco Fasoli ha ricordato le opere portate avanti negli ultimi 5 anni dalla sua amministrazione e quelle in cantiere: dallo svincolo “da e per Sondrio” ormai pronto e il progetto di completarlo anche nella direzione opposta, il rifacimento di Piazza Garibaldi, la partenza dei lavori per il nuovo lungolago di Olcio e la prospettiva di una ciclopista che in futuro colleghi Lierna con Abbadia passando da Mandello, il cantiere aperto all’ex area Sapio per il futuro polo dello sport, il rifacimento della piazza della chiesa del Sacro Cuore e il progetto di una nuova scuola Pertini per la creazione di un unico polo scolastico.