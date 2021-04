Alle prossime elezioni a Colico si ricandida l’ex sindaco Raffaele Grega

Proposto il progetto ‘Colico 2.0’ per “più qualità della vita e servizi, viabilità e turismo sostenibile”

COLICO – Ex carabiniere, già sindaco tra il 2011 e il 2016 e oggi consigliere comunale di opposizione, volto provinciale di Italia Viva, Raffaele Grega si ricandida per le prossime elezioni a Colico: sfiderà l’attuale sindaco di centrodestra, Monica Gilardi, che lo aveva battuto alla precedente tornata elettorale.

“Dopo cinque mesi di visibilità mediatica e social, di ascolto e confronto con tanti nostri concittadini e avvicinandosi la scadenza elettorale, il Movimento Colico di Tutti – fanno sapere dal gruppo – ha sciolto ogni riserva e conferma la propria presenza nella competizione elettorale alle prossime elezioni amministrative a colico”.

La lista di centrosinistra crede “fortemente che Colico abbia assoluta necessità di un cambiamento nel modo di pensare e amministrare la nostra comunità” e vede in Raffaele Grega un “garante dei valori espressi dal movimento così come peraltro possono esserlo altre personalità e risorse all’interno dello stesso”.

“CdT ritiene che non sia possibile raggiungere questi obiettivi attraverso strategie che hanno solo lo scopo di emarginare figure di indiscusso valore etico e morale, nascondendosi dietro generiche affermazioni quali rottura con il passato. Luoghi comuni che troppo spesso trovano alloggio in certa politica che tutti purtroppo conosciamo e non vorremmo più vedere”.

Dal gruppo giunge l’appello “a tutte le persone di buona volontà di Colico, che si riconoscono nella nostra carta dei valori di estrazione progressista, perché condividano il progetto colico 2.0, che riporterà il cittadino colichese al centro di una visione di paese dove prevalgano la qualità di vita, i servizi alla popolazione, la salute, gli asili nido, l’attenzione all’anziano, la viabilità sostenibile, un turismo disciplinato e portatore di ricchezza e lavoro, una tutela del territorio, del verde e del bene comune”.

“Il nostro movimento – aggiungono – è dalla fondazione inclusivo, non pone veti a nessuno, pensa unicamente al bene di Colico, rifiuta i conflitti d’interesse e calcoli politici. Costruirà un programma rispettoso delle esigenze della popolazione e non demagogico, che condividerà con i cittadini, che incontreremo il prima possibile nel rispetto delle regole imposte dal governo per la tutela della salute pubblica”.

Il sostegno di xAgire

Con Colico Per Tutti si schiera xAGIRE, il sodalizio che riunisce in sé le diverse anime delle forze civiche e politiche come Alleanza Civica, Appello per Lecco, Azione e +Europa.

“Raffaele Grega – spiegano – è stato un Sindaco capace e serio che nello svolgimento dell’incarico che la cittadinanza gli aveva affidato ha dimostrato particolare sensibilità alle esigenze ed alle necessità espresse dalla propria comunità. Pur non essendo stato riconfermato nel 2016 ha, con costanza e correttezza, tenuto fede agli impegni sottoscritti con i suoi elettori, ricoprendo il ruolo di consigliere di minoranza nell’ultima consigliatura”.

“Questi elementi, oltre alla sua esperienza e al suo spessore umano, sono stati determinanti perché il sodalizio xAGIRE decidesse di sostenere attivamente la rinnovata candidatura a sindaco di Raffaele Grega”