Elezioni 2026. “Esino Lario al centro”: la lista Stella Alpina presenta candidati e programma

Il candidato sindaco Pietro Pensa guida una squadra eterogenea

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio focus su territorio, ambiente, sociale, cultura e sviluppo turistico

ESINO – “Concreti e vicini alle persone, Esino Lario al centro“: è questo lo slogan che accompagna la lista Stella Alpina in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Un progetto che mette al centro il territorio e la comunità, guidato dal candidato sindaco ingegner Pietro Pensa.

Sindaco dal 2015, sposato con 5 figli, ingegnere, è una figura con una lunga esperienza amministrativa. Ha costruito una squadra composta sulla base dell’esperienza della passata amministrazione e giovani entusiasti pronti a spendersi per Esino, con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa mantenendo attenzione al dialogo con i cittadini e alle realtà locali, con capacità di ascolto e presenza sul territorio.

I candidati

Michael Barindelli, 31 anni, diploma tecnico di Sondrio ed ex allievo salesiano, lavora come attrezzista e programmatore presso la Viglienghi srl di Esino Lario. Dal 2017 al 2026 membro attivo della Proloco, ricopre il ruolo di presidente dal 2020 al 2023. E’ impegnato con costanza nella promozione e nell’organizzazione delle attività del paese. Ha inoltre collaborato con diverse associazioni di volontariato del territorio, tra cui la polisportiva di Esino Lario, contribuendo alla realizzazione di iniziative a favore della comunità.

Rudy Bertarini, 35 anni, sposato con Giulia Dell’Era e padre di 2 figli. Vive a Esino e lavora come operaio edile. Dal 2021 fa parte dell’Antincendio, dove mette tempo e impegno per la sicurezza del nostro territorio. E’ impegnato anche nel Presepe Vivente, tradizione che porta avanti con passione insieme a tanti volontari.

Claudio Freschi, 74 anni, residente nel Milanese, in pensione dal 2019, due figli e due nipoti, sposato con Ialia Giorgi di famiglia esinese. Ingegnere chimico, esperto di materie plastiche ed ecosostenibilità, consigliere nella precedente amministrazione, si è dedicato alla valorizzazione dell’ambiente e arredo urbano, alla raccolta differenziata dei rifiuti con sfruttamento delle eco casette ed ecosiloe e aggiornamento Centro di Raccolta. E’ stato anche per 2 anni amministratore di sostegno di un cittadino esinese.

Manuela Magni, 41 anni, originaria di Usmate Velate (MB), abita a Esino Lario da 18 anni. Sposata con Gianpaolo Maglia, ho 2 figli. Lavoroa presso la Pvmec srl come operaia. E’ appassionata di fotografia e di camminate in montagna, da anni impegnata nel seguire gli eventi del territorio con servizi fotografici e con comunicazioni sulle reti social.

Serafino Manzoni, nato a Bellano il 12 aprile 1962, residente a Esino Lario dal 1989, pensionato, coniugato e padre di 2 figli. Alla profonda conoscenza del territorio unisce l’esperienza lavorativa nella P.A. Alle dipendenze del Comune di Esino Lario per 30 anni, fino al 2022. Appassionato di sport automobilistici, a cui dedico una parte del mio tempo, partecipando attivamente in qualità di Ufficiale di Gara.

Silvia Nasazzi, 54 anni e vive a Esino Lario con la mia famiglia da dieci anni, un paese che l’ha accolto e a cui è profondamente legata. Qui ha messo radici, aprendo un’attività e partecipanto alla vita della comunità come volontaria in biblioteca e in Val d’Esino Bio. Laureata in Giurisprudenza, con un master in europrogettazione. Per dieci anni ha collaborato con Confartigianato Milano. Essere mamma, anche attraverso l’esperienza della scuola steineriana, l’ha avvicinata ai temi educativi e a una visione attenta alla crescita della persona.

Ivana Panizza, 69 anni, residente a Lierna, particolarmente legata al territorio di Esino Lario dove la cara mamma ebbe i natali; pensionata; in possesso di diploma di maturità tecnica commerciale con esperienze di lavoro nella Pubblica Amministrazione, la più significativa in Regione Lombardia che le ha permesso di maturare competenze sviluppando comunicatività e ascolto. Appassionata alla lettura, ama viaggiare e dedicarsi a trekking naturalistici.

Mauro Viglienghi, 26 anni, vive a Esino Lario. Dopo il liceo classico, la laurea in medicina e chirurgia, attualmente lavora in un ospedale pubblico di Milano con un contratto di formazione specialistica in nefrologia. Ha svolto anche incarichi di sostituzione di medici sul territorio lecchese e di affiancamento nell’ambulatorio di Esino, maturando le prime conoscenze nella gestione territoriale sanitaria. Ha inoltre fatto un’esperienza di insegnamento nella scuola elementare di Esino e contribuito alla gestione dell’oratorio feriale ed estivo, adoperandosi nella formazione dei ragazzi.

Pietro Viglienghi, 31 anni, vive a Esino Lario, lavora a Mandello del Lario, da sempre interessato alla salvaguardia della storia, delle tradizioni e del territorio di Esino, è stato attivo per molti anni in Proloco, attualmente fa parte del consiglio del gruppo Alpini di Esino Lario, ed è attivo nelle squadre di protezione civile ANA e antincendio boschivo locali, ha prestato servizio come volontario ANA durante le recenti olimpiadi invernali.

Fabio Tagliabue, 56 anni, sistemista informatico e imprenditore, porta con sé competenze digitali e una concreta visione imprenditoriale. Insieme alla sua compagna sta riportando in vita il ristoro di Esino Lario: un investimento diretto al rilancio dell’accoglienza e del turismo locale. Appassionato di sport, pratica il tiro dinamico con carabine ad aria compressa ed è guida subacquea certificata.

Il programma elettorale

Il programma della lista ruota attorno al concetto di “Esino Lario al centro”, con l’obiettivo di rendere il paese sempre più vivibile e fruibile per i cittadini.

Sul fronte della gestione del territorio, la lista propone l’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), la manutenzione del patrimonio esistente, una maggiore attenzione alla prevenzione idrogeologica e il rafforzamento della sicurezza.

Per quanto riguarda il sociale, l’impegno è quello di facilitare l’accesso ai servizi essenziali attraverso politiche mirate e sistemi di comunicazione più efficaci ed efficienti, in grado di migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini.

Grande attenzione viene riservata all’ambiente, con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione del territorio, completare e ottimizzare il sistema di raccolta differenziata e rendere operativa la comunità energetica.

Nel settore della cultura e della scuola, il programma punta al consolidamento e alla valorizzazione di museo, ecomuseo, biblioteca e associazioni, con un’attenzione particolare ai giovani e giovanissimi.

Sul piano del lavoro e dello sviluppo turistico, la lista intende sostenere le attività produttive esistenti e promuoverne di nuove, mettendo il turismo al centro attraverso la valorizzazione del patrimonio del paese.

Infine, sul fronte degli investimenti, l’obiettivo è proseguire nell’ottenimento di contributi indispensabili per la realizzazione di opere pubbliche, evitando il ricorso all’indebitamento.