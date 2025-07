Elezioni 2026. “Il Paese di Tutti” apre le sue riunioni ai mandellesi

Obiettivo raccogliere suggerimenti, osservazioni e critiche per sviluppare le proposte elettorali

Gli incontri aperti ai cittadini da settembre fino alla prossima primavera

MANDELLO – Da settembre fino alle elezioni della prossima primavera la lista civica “Il Paese di Tutti” aprirà tutte le riunioni alla partecipazione della cittadinanza.

“Siamo nati vent’anni fa con l’obiettivo di riunire persone con idee e orientamenti politici differenti, alternativi al centrosinistra mandellese, ma con un obiettivo che ci unisce: l’amore per Mandello e la voglia di contribuire attivamente all’amministrazione del proprio territorio”, spiega il gruppo guidato da Riccardo Fasoli, attuale sindaco in carica che potrebbe riproporsi per la corsa alla poltrona.

“Negli ultimi 10 anni abbiamo ricoperto la maggioranza in Consiglio Comunale, dimostrazione che la maggior parte degli elettori supporta questa nostra visione. L’obiettivo è quello di raccogliere suggerimenti, osservazioni e critiche costruttive al fine di sviluppare insieme le proposte elettorali che porteremo alle prossime elezioni – spiega “Il Paese di Tutti” -. Ci piacerebbe che quanti più mandellesi partecipassero a questi incontri e che, magari, qualcuno di loro decida di entrare a fare parte del nostro gruppo”.

Passate il periodo estivo saranno dati maggiori dettagli sul luogo e sulle date degli incontri.