Elezioni 2026. Riccardo Mariani torna in campo: sarà candidato sindaco per Casa Comune

Già primo cittadino per due mandati fino al 2015, guiderà la lista di centrosinistra alle amministrative del 2026

Mariani ha accettato la candidatura “con gratitudine e passione”, ponendo l’accento su una campagna elettorale che punta a unire esperienza e rinnovamento

MANDELLO – La corsa verso le amministrative della prossima primavera a Mandello inizia a veder definiti i propri protagonisti: Riccardo Mariani, ex sindaco che ha guidato Mandello per due mandati tra il 2005 e il 2015, è stato ufficialmente presentato come candidato di Casa Comune per Mandello Democratica.

Ad annunciarlo durante il primo incontro ufficiale in sala civica, nella frazione di Molina, per dare il via alla campagna elettorale, il consigliere di minoranza Andrea Gilardoni: “Oggi è un giorno importante per la politica mandellese – ha detto –. Presentiamo la nostra candidatura per le elezioni del 2026. Mariani non ha bisogno di grandi presentazioni: è stato la nostra guida politica negli ultimi due anni e mezzo e siamo felici che abbia accettato la sfida. A nome di tutto il gruppo lo ringrazio pubblicamente per questa candidatura, con l’augurio che sappia riportare alla luce temi politici veri a livello locale”.

Mariani, che ha ricoperto anche il ruolo di assessore al Welfare a Lecco dal 2015 al 2020, ha spiegato di aver accolto la candidatura “con gratitudine e passione, come sempre. Casa Comune è stata ed è una palestra politica piccola ma significativa per Mandello, con una lunga storia, una rappresentativa forte del centrosinistra – ha sottolineato –. Il nostro obiettivo è costruire una lista competitiva, perché si affrontano le campagne elettorali per vincere, che sappia unire esperienza e innovazione, valorizzando una nuova generazione di amministratori da affiancare alla vecchia guardia. Come Casa Comune non crediamo nella politica degli uomini soli al comando: le decisioni devono essere corali e condivise. Poi certo, c’è chi si prende la responsabilità di queste decisioni, ma portiamo una versione della politica che vuole ragionare collettivamente per affrontare le sfide in maniera coesa e unitaria”.

Il candidato sindaco ha poi ribadito la volontà di “voltare pagina rispetto a questa amministrazione”, richiamando alcuni dei temi su cui il gruppo si è battuto negli ultimi anni: dall’area ex campeggio ai giardini pubblici, fino al PGT. “Vogliamo riportare al centro della vita pubblica il bene comune, lasciato ai margini in questi anni, restituendo fiducia nelle istituzioni e costruendo insieme il futuro del paese. Il nostro disegno parla di comunità e di paese”.

Quella di oggi, ha precisato Mariani, “è solo la prima tappa di un percorso che ci porterà fino al voto”. Il prossimo appuntamento sarà il 5 novembre, con un incontro pubblico che coinvolgerà esponenti delle forze politiche che hanno sostenuto Casa Comune e i cittadini interessati a contribuire al progetto.

Il lavoro sul programma e sulla composizione della lista è già iniziato: “Nei prossimi mesi entreremo nel dettaglio delle proposte e delle candidature. Oggi è solo un punto di avvio – ha spiegato Mariani –. Siamo convinti di poter governare Mandello con serietà, trasparenza e attenzione al bene pubblico, continuando la grande tradizione politica e amministrativa di Casa Comune”.

Mariani ha ringraziato poi i consiglieri uscenti, alcuni dei quali presenti in aula. “Mandello merita di più – ha concluso –. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con competenza e passione”.