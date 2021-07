Svelata la lista del candidato Andrea Nogara, di centrosinistra, per le elezioni a Bellano

“Una squadra capace di coniugare capacità, professionalità, passione ed entusiasmo”

BELLANO – La lista “Progetto Comune” presenta la squadra che affiancherà il candidato sindaco Andrea Nogara (27 anni, laureando in Scienze dei servizi giuridici per la pubblica amministrazione, Capogruppo consigliare uscente e già segretario cittadino del PD) in vista delle prossime elezioni comunali a Bellano

“Il gruppo è composto da uomini e donne con competenze ed esperienze diversificate, uniti dalla voglia di spendersi per il bene comune – spiegano -La lista è forte dell’esperienza dei candidati consiglieri che hanno già ricoperto incarichi amministrativi, maturando dimestichezza con la macchina burocratica e legislativa”

C’è Francesco Denti (service manager, 56 anni, già Consigliere Comunale), Ivano Moioli (57 anni, operaio specializzato e Consigliere con delega allo sport tra il 2011 e il 2016), Dario Proserpio (67 anni, geometra – Consigliere Comunale negli anni ’90), Giuseppe Scaccabarozzi (71 anni, pensionato – già vice Sindaco, Assessore e Consigliere Provinciale).

Accanto a loro, molti volti nuovi pronti ad impegnarsi dedicando il proprio tempo ed energie al servizio della nostra Bellano: Mariacarla Bianchi (68 anni, pensionata), Giacomina Lazzari (64 anni, pensionata e volontaria in CGIL), Nadia Mengardo (63 anni, specializzata in accoglienza turistica), Giuseppe Moneta (63 anni, pensionato), Massimo Palma (49 anni, responsabile ufficio acquisti), Simona Plos (42 anni, assistente sociale), Davide Vitali (20 anni,studente) e Laura Zambelloni (38 anni, professionista industria farmaceutica).

“Una squadra quindi capace di coniugare capacità, professionalità, passione ed entusiasmo – sottolineano da Progetto Comune – Amministrare il nostro Comune richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini, come condivisione di idee, di proposte e di necessità. Nei mesi scorsi i candidati hanno incontrato le associazioni, le realtà aggregative e gli enti presenti nel nostro territorio, confrontandosi su esigenze, suggerimenti e problematiche”.

In queste settimane, Progetto Comune sta proponendo occasioni di dialogo con la popolazione, “per ascoltare i cittadini e discutere concretamente con loro di bisogni e proposte” (prossime date Mercato di Bellano 8 luglio e Piazza Tommaso Grossi 10 luglio).

“Frutto di questo prezioso dialogo-confronto – aggiungono – sarà un programma elettorale realmente aperto e partecipato di tutta la società bellanese”.