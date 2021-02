L’annuncio del sindaco uscente di Colico, in campo anche alle prossime elezioni

“Mi ricandido per dare continuità al lavoro fatto in questi anni”

COLICO – La sua ricandidatura era già nell’aria, oggi è la decisione di Monica Gilardi è stata annunciata ufficialmente: il primo cittadino uscente di Colico di ricandiderà per il secondo mandato di sindaco alla guida della lista Noi per Colico.

Una scelta presa “per dovere e per volontà – spiega la sindaca – Per dare continuità al lavoro fatto, per garantire che i progetti iniziati vengano completati, pensiamo all’area ex Cariboni, e che quelli ancora sulla carta vedano la luce, il centro di medicina generale e il centro di raccolta che, aggiudicata la gara in questi giorni, sarà realizzato in pochi mesi. Sono stati cinque anni in salita, ma ne è valsa la pena: ho potuto contare su una squadra compatta e competente che ha consentito a Colico di voltare pagina e di avviarsi a conquistare il riconoscimento che merita”.

“Preferisco sempre che siano i fatti a parlare – prosegue Monica Gilardi – le opere pubbliche terminate ( il nuovo polo scolastico, la piazzola ecologica per i non residenti, l’illuminazione di via al confine/zona industriale), il miglioramento dei servizi per i cittadini, le tante iniziative culturali messe in programma e molto altro ancora. Così sarà anche per i prossimi anni, se i Colichesi rinnoveranno la fiducia a me e al mio gruppo. Ci stiamo già apprestando a formare una squadra, con la conferma di alcuni e l’ingresso di volti nuovi. Tutti insieme abbiamo un unico obiettivo, programmare e progettare una Colico a misura di colichese”.