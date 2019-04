Guiderà la lista civica Vivere Lierna, sfidando il leghista Silvano Stefanoni

“Un candidato fuori dai partiti, meglio buonsenso e concretezza”

LERNA – La lista civica Vivere Lierna presenta il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: si tratta di Marco Mauri, classe 1963, manager e padre di tre figli, nati e cresciuti a Lierna, paese in cui ha vissuto per oltre 22 anni e dove recentemente è diventato proprietario del bar della piazza centrale.

Si contrappone al candidato della Lega, Silvano Stefanoni, attuale vicesindaco e rappresentante dell’amministrazione uscente.

Un candidato ‘apartitico’ per sfidare l’esponente del Carroccio. Mauri, spiegano da Vivere Lierna, vanta una consolidata esperienza manageriale nel settore automotive, iniziata negli anni Novanta come responsabile R&D di Moto Guzzi Spa, che lo ha portato sino a ricoprire incarichi dirigenziali sia in Dekra sia in Aci.

E’ membro del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del Centro di Ricerche DISS, dell’Università degli Studi di Parma, unico centro di ricerche nazionale nel settore della sicurezza stradale. Attualmente riveste un ruolo manageriale nel settore automotive presso una società Svizzera. Ha presenziato a numerose conferenze ed eventi del settore sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

“Unico interesse: i cittadini”

“Pur avendo recentemente trasferito la propria residenza in un paese limitrofo, mantiene un forte legame con il nostro paese – spiegano da Vivere Lierna – nel quale ha recentemente investito in uno storico esercizio commerciale, è infatti il neo-proprietario del bar della piazza centrale di Lierna dove il sabato si diverte a dismettere i panni da manager per preparare caffè e scambiare qualche chiacchera in relax…almeno fino a che non verrà eletto sindaco”

“Il nostro candidato sindaco Marco Mauri non rappresenta alcun partito politico, preferendo seguire il buonsenso e la concretezza, e guiderà una lista civica costituita da un gruppo di persone accomunate dall’amore per il proprio paese, con peculiarità e competenze diverse e un giusto mix tra freschezza ed esperienza, coinvolgendo sia persone con diversi background sia di diverse fasce d’età e un importante equilibrio di genere” proseguono.

“L’unico interesse della lista civica Vivere Lierna è agire per il meglio del paese e dei cittadini liernesi, con la consapevolezza di dovere andare oltre gli interessi di questo o quel partito per uscire, finalmente, dal decennale localistico grigiore e creare le condizioni per una visione aperta e lungimirante a beneficio del nostro splendido paese e dei nostri concittadini”.