Elezioni a Mandello, Casa Comune apre la sede all’incontro con i cittadini

Casa Comune si rivolge alla cittadinanza in vista delle prossime elezioni

La sede del gruppo di centrosinistra di Mandello aperta all’incontro con i cittadini

MANDELLO – Ascolto, dialogo, ambiente, cultura, legalita’ e attenzione al cittadino saranno i punti chiave di Casa Comune per i prossimi mesi e manifesto per le prossime elezioni amministrative con uno sguardo al futuro di Mandello in tema di lavoro, prospettive di sviluppo e turismo.

“Siamo aperti a collaborare con tutte le persone che abbiano a cuore il bene comune, che promuovano azioni innovative e di partecipazione dei giovani alle scelte politiche per costruire una comunita’ inclusiva. il gruppo di Casa comune non ha mai smesso di lavorare – spiegano – lo abbiamo sempre fatto: sia quando, come maggioranza, abbiamo amministrato il nostro paese per dieci anni, sia ora come minoranza. lo facciamo in modo libero, partecipando ognuno con le proprie idee e proposte, con la voglia di migliorare la nostra comunità”.

La sede di via Dante Alighieri sarà aperta il lunedì, ogni due settimane: “invitiamo i nostri concittadini a partecipare agli incontri del gruppo, per condividere idee, proposte, progetti volti al bene comune del nostro paese. assieme possiamo fare tante cose la nostra lista, con il nostro candidato sindaco, si presenterà alle elezioni amministrative di Mandello del prossimo anno”.

Per informazioni Facebook Casa Comune e mail : progettocomune@casacomunemandello.it