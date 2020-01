Elezioni a Mandello. “Il Paese di Tutti” con Fasoli inaugura la sua nuova sede

Il gruppo civico di Mandello apre ai cittadini la sede in via Parodi

Il Paese di Tutti punta alla riconferma alle prossime elezioni

MANDELLO – Lunedì “Il Paese di Tutti” ha inaugurato la nuova sede a Tonzanico, in via Parodi 1. Il gruppo, oggi alla guida dell’amministrazione comunale di Mandello, si è ritrovato al completo, confermando la sua anima civica e la sua compattezza in preparazione della campagna elettorale per le Elezioni Amministrative 2020.

In una breve introduzione, il sindaco Riccardo Fasoli, che punta alla riconferma, ha ricordato ai trenta presenti i principali punti oggetto di attenzione e di azione in questa tornata amministrativa.

Successivamente i componenti del gruppo hanno conosciuto alcuni nuovi cittadini interessati a mettere in campo le loro capacità ed il loro tempo per il futuro di Mandello. “Ha preso così concretezza uno degli obiettivi dell’apertura di una sede in centro Mandello: coinvolgere nuove forze a sostegno del nostro pensiero e soprattutto dell’impegno a realizzare le nostre idee” spiega il portavoce Guido Zucchi.

Tutti i lunedì alle 21 la sede sarà aperta ai mandellesi, invitati ad entrare per dialogare con il loro sindaco e con la Giunta Comunale.

“Una possibilità in più – sottolinea Zucchi – per avere spiegazioni sul perché di qualche scelta magari non condivisa. Una possibilità in più per proporre e discutere soluzioni nuove o correzioni a soluzioni già attuate”.

“Il Paese di Tutti – prosegue il portavoce – crede che per la cittadina di Mandello sia fondamentale una Lista Civica in capo all’Amministrazione Comunale, libera dai condizionamenti ma capace di dialogare con tutte le forze politiche e libera di accettare e fare propri tutti i suggerimenti utili al presente ed al futuro di Mandello. Come dimostrano i risultati ottenuti in questi ultimi quattro anni in termini di finanziamento pubblico, la Giunta guidata da Riccardo Fasoli ha saputo dialogare in maniera costruttiva con gli Enti al di sopra dell’autorità comunale ed ottenere la loro attenzione”.

La lista dei candidati, chi ci sarà e chi no

Nel frattempo prosegue il lavoro di preparazione della lista dei candidati che, ci dice Zucchi, sarà composta passo passo verso l’appuntamento elettorale per tenere la porta aperta ai cittadini interessati.

Di sicuro, oltre alla candidatura a sindaco di Riccardo Fasoli, saranno confermati Sergio Gatti, oggi capogruppo, e l’assessore Andrea Tagliaferri che hanno già dato la loro disponibilità.

Non ci saranno invece il vicesindaco Serenella Alippi e gli assessori Luca Picariello (Cultura) e Franco Patrignani (Urbanistica) che concluderanno l’esperienza in comune alla fine di questo mandato.