Elezioni a Mandello, “Il Paese di Tutti” incontra i cittadini: si parte da Molina

Primo incontro elettorale a Mandello per Riccardo Fasoli e i candidati de Il Paese di Tutti

Appuntamento martedì sera alla sala civica di Molina

MANDELLO – Il prossimo martedì (1 settembre) a Molina “Il Paese di Tutti” farà il suo primo incontro pubblico che sarà occasione per presentare ai cittadini i componenti la lista elettorale che affiancheranno il sindaco uscente, Riccardo Fasoli, in pista per la riconferma.

Il rispetto del distanziamento imposto dal COVID-19, spiegano dalla lista, sarà garantito con il posizionamento di posti a sedere nel cortile antistante la Sala Civica.

“Illustreremo le proposte contenute nel nostro programma elettorale, con particolare riguardo a quanto coinvolge Molina più direttamente”. Il Paese di Tutti parte da Molina ma girerà tutte le frazioni di Mandello per incontrare la cittadinanza

Il programma degli incontri è così suddiviso:

Martedì 1 settembre a Molina, ore 20.45

Giovedì 3 settembre a Somana, ore 21 (Circolo Cacciatori)

Venerdì 4 settembre a Olcio, ore 21 (Scuola materna)

Lunedì 7 settembre a Maggiana (Sali e Tabacchi)

Martedì 8 settembre in via Oliveti (in attesa di conferma definitiva)

Mercoledì 9 settembre a Mandello basso (in attesa di conferma definitiva)

Lunedì 14 settembre a Moregallo (Avalon)

Martedì 15 settembre a Rongio (in attesa di conferma definitiva)

Mercoledì 16 settembre a Luzzeno (sede GAL)

Giovedì 17 settembre chiusura della campagna elettorale a Molina (sala civica)