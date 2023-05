Elezioni a Oliveto. Polti: “Convinto del mio buon lavoro, in bocca al lupo al nuovo sindaco”

L’ex sindaco Polti, al governo di Oliveto per 10 anni, commenta l’esito del voto

“Non ho rimpianti, sono convinto di aver lavorato al meglio”

OLIVETO LARIO – “Non posso che prendere atto del risultato, inequivocabile, e augurare al neo eletto sindaco buon lavoro”. Così Bruno Polti commenta l’esito del voto a Oliveto dove il giovane Federico Gramatica, 32 anni, è stato eletto sindaco con il 56% delle preferenze. Una vittoria netta sui due avversari, Polti, sindaco uscente alla guida del paese per due mandati, e Paolo Negri, vicesindaco, candidato con la lista Noi per Oliveto.

L’ex primo cittadino non nega lo scontento per il risultato personale: “Pensavo di avere voti in più ma è anche vero che ho costruito la squadra in poco tempo, un mese e mezzo, e per quanto composta da persone di valore non era una sfida facile. Posso dire di non avere rimpianti, ho governato per dieci anni facendo il mio meglio. Il mio impegno politico continuerà – ha affermato Polti – perché la politica è una passione. Resterò in consiglio comunale tra i banchi della minoranza e vigilerò sul lavoro dell’amministrazione in maniera costruttiva e disponibile ma seria”.