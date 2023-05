Elezioni. Federico Gramatica è il nuovo sindaco di Oliveto Lario

Netta vittoria del neo eletto sindaco sugli “uscenti” Negri e Polti

“Parola d’ordine, condivisione. E’ stato premiato il lavoro di squadra”

OLIVETO LARIO – Con 426 voti (56,80%) Federico Gramatica (Oliveto Futuro in Corso) è il nuovo sindaco di Oliveto Lario. Sconfitti nettamente gli avversari, Paolo Negri, vice sindaco uscente (Noi per Oliveto), 198 voti (26,40%) e Bruno Polti, sindaco uscente (Bruno Polti Sindaco), 126 voti (16,80%).

Un risultato che soddisfa, come conferma il neo eletto sindaco, 32 anni, già consigliere di maggioranza a Bellagio, e raggiunto grazie al “lavoro di squadra”. “La parola d’ordine in questa campagna elettorale è stata condivisione – ha dichiarato – il modus operandi e il supporto di tutti i gruppi di associazioni ed enti del territorio ci ha premiati. Abbiamo costruito un programma sul dialogo ed il confronto evitando attacchi ai competitors, e questo è stato capito ed apprezzato dai cittadini di Oliveto che ringrazio per la fiducia”.

La condivisione sarà anche alla base per la scelta della squadra che affiancherà Gramatica per i prossimi cinque anni. “Nei prossimi giorni incontreremo anche le associazioni e i gruppi del territorio e gli uffici comunali per iniziare ad impostare il lavoro con l’obiettivo di migliorare sempre di più. Questo territorio ha bisogno di svilupparsi – ha concluso – e servirà il supporto di tutti gli enti, Provincia, Regione, Autorità di Bacino”.