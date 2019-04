I nomi di ‘Insieme per Dervio’

La lista a sostegno del sindaco uscente Davide Vassena

DERVIO – La lista “Insieme per Dervio” è pronta ai nastri di partenza per le elezioni comunali di Dervio del 26 maggio. Raccolte le firme necessarie alla presentazione della lista che candida il sindaco in carica, Davide Vassena, 50 anni, insegnante di scuola superiore, ed un gruppo di 10 candidati consiglieri che costituiscono “un mix perfettamente bilanciato tra continuità amministrativa e grande novità”.

Si tratta di Daniela Adamoli (52 anni, impiegata, assessore e vice sindaco in carica), Rinaldo Cedro (69, pensionato), Flavio Cipelli (30, funzionario comunale e già sindaco di Tremenico), Marco De Angelis (47, impiegato, consigliere in carica), Giulia Fontana (23, studentessa in lettere moderne laureata in triennale), Enrico Gianola (54, responsabile sistemi informativi di un’azienda e consigliere in carica), Matteo Perico (33, ingegnere e assessore in carica), Marco Rusconi (47, operaio), Michele Rusconi (32, analista chimico) e Lorena Vitali (42, responsabile dell’area economico finanziaria del Comune di Varenna).

“La lista “Insieme per Dervio” – ha fatto sapere Vassena – è costituita solo da persone residenti a Dervio e ha l’età media più bassa tra quelle in lizza in paese, ma rappresenta un bilanciato equilibrio tra una reale e consolidata esperienza (con 6 candidati che hanno già avuto degli importanti trascorsi in ambito amministrativo: due come sindaco, tre come assessori e uno come consigliere) e l’entusiasmo portato dai nuovi innesti (5 candidati alla prima esperienza, ma con tanta voglia di fare e soprattutto un consolidato percorso all’interno delle associazioni e del volontariato del paese). Inoltre, due candidati lavorano attualmente alle dipendenze di Comuni del territorio portando nella squadra anche una ulteriore conoscenza del moderno funzionamento della macchina amministrativa comunale”.

Nel corso di numerosi incontri di preparazione della lista è stato predisposto un programma articolato per lo sviluppo del paese, in continuità con l’Amministrazione in carica riguardo ai servizi offerti alla collettività e che porterà avanti i numerosi progetti già avviati in questi ultimi mesi dall’Amministrazione e pronti per essere realizzati, ma che introduce anche tante nuove proposte che verranno presentate a tutta la popolazione.

“La lista è appoggiata da un vasto e diversificato gruppo di cittadini, accomunati tutti da un unico e solo interesse: quello per lo sviluppo del nostro paese, nella competenza, nella solidarietà e nella sostenibilità, e liberi invece da condizionamenti di partiti e gruppi legati ad interessi vari. Il processo partecipativo che ha portato alla definizione dei candidati e del programma, la grande esperienza accumulata e l’immutata voglia di fare bene per il paese fanno di questo gruppo una garanzia per continuare una buona amministrazione di Dervio anche per i prossimi anni” ha concluso il candidato sindaco.