A Colico, Bellano e Varenna fanno il “bis” i sindaci uscenti

Monica Gilardi, Antonio Rusconi e Mauro Manzoni riconfermati. A Perledo vince Festorazzi

LAGO – Sorridono i sindaci uscenti sul Lario: il voto dei cittadini li ha riconfermati nei tre principali comuni al voto sulla riva lecchese del lago e con grande margine di voto.

Proseguirà per altri cinque anni l’esperienza amministrativa di Antonio Rusconi a Bellano, una vittoria che era data per scontata ancor prima dell’esito delle urne: “I bellanesi hanno deciso di continuare a guardare avanti – ha commentato – Siamo contenti perché hanno capito il lavoro svolto in questi 5 anni. Fatti concreti che abbiamo presentato in questa campagna elettorale insieme a tutte le nuove idee da portare avanti e possiamo dire di aver ottenuto la fiducia di tanti cittadini”.

Favorita, forse non si aspettava un trionfo così evidente Monica Gilardi, confermata sindaco a Colico: “E’ un premio. Un premio per il lavoro fatto fino a oggi, per il lavoro di squadra, per gli assessori, i consiglieri e per tutte le persone che ci hanno dato fiducia. La cittadinanza ha capito il lavoro compiuto in questi 5 anni e la svolta che siamo riusciti a dare alla città di Colico”. Sconfitti i diretti avversari l’ex sindaco Raffaele Grega della lista “Colico di Tutti”, e Davide D’Andrea con civica “Più Comunità”

Vittoria anche per il primo cittadino uscente di Varenna, Mauro Manzoni, nella sfida contro l’ex sindaco Carlo Molteni: “Una doppia soddisfazione, siamo stati premiati per il lavoro svolto in questi cinque anni ma anche per le idee proposte in campagna elettorale. Soddisfazione anche per essere il sindaco che ha ottenuto la percentuale più alta di consensi, un ampio margine di vittoria e aver sconfitto un candidato che è stato amministratore tanti anni a Varenna e anche per questo è un motivo di orgoglio”.

A Perledo una manciata di voti ha scandito l’elezione di Fabio Festorazzi sostenuto dalla civica Perledo Guarda Avanti. A lui va la fascia tricolore dopo aver battuto sul filo del rasoio Gianpaolo Venini “Vivere Perledo”, fuori dai giochi la candidata Marinella Sala di Perledo Viva.

“Sono contento, quando siamo partiti ci davano per spacciati – sottolinea il neo sindaco – Abbiamo fatto un bel recupero grazie al lavoro di squadra. Ringrazio il candidato Venini e il suo gruppo per aver ‘combattuto’ una campagna elettorale onesta”.