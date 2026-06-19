Ennesimo camion incastrato nel sottopasso di Lierna, Fragomeli: “Serve un intervento immediato”

Il consigliere regionale del Pd torna a sollevare il caso dopo l’ennesimo camion rimasto incastrato sotto la ferrovia mentre transitava un treno

Annunciata una nuova segnalazione a Regione Lombardia e RFI per verificare le condizioni della struttura

LIERNA -“Sono sempre più preoccupato per il sottopasso di Lierna: Regione e RFI mi hanno assicurato che la tenuta della struttura non è in gioco, ma le immagini pongono un problema”.

Con queste parole il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli torna a denunciare la situazione del sottopasso ferroviario di Lierna, dopo l’ennesimo episodio che ha visto un camion rimanere incastrato sotto la struttura.

A destare ulteriore allarme, questa volta, è una circostanza particolarmente delicata: il mezzo pesante è rimasto bloccato proprio mentre, sulla linea ferroviaria soprastante, transitava un treno. Un episodio documentato da alcune fotografie che il consigliere regionale ha deciso di rendere pubbliche per evidenziare quella che definisce una situazione sempre più critica.

“Oggi abbiamo avuto la dimostrazione plastica di quello che può accadere: l’ennesimo camion si incastra e nel contempo, sopra, passa il treno – afferma Fragomeli -. Segnalerò subito il fatto e se succederà qualcosa non si dica che non ho denunciato i rischi che si stanno correndo”.

Il consigliere regionale sottolinea come, nonostante le rassicurazioni ricevute in passato da Regione Lombardia e da RFI, continui a nutrire forti dubbi sulla sicurezza complessiva dell’infrastruttura.

“Ripeterò agli assessorati competenti che c’è la probabilità di un ammaloramento della sede ferroviaria superiore – spiega -. Avevo già presentato un’interrogazione in cui ventilavo questa ipotesi, ma all’epoca mi era stato risposto che non c’erano problemi di stabilità. Eppure non sono tranquillo e non dovrebbero esserlo nemmeno gli enti responsabili di quel tratto di linea”.

Secondo Fragomeli, la questione assume un’importanza ancora maggiore considerando l’aumento del traffico ferroviario registrato negli ultimi mesi lungo la tratta Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

“Faccio presente che il passaggio dei treni sulla Milano-Lecco-Sondrio-Tirano è aumentato, sia per la stagione turistica sia per il ripristino di alcune corse verso la Valtellina”, evidenzia il consigliere del Pd.

Al centro delle sue preoccupazioni vi è soprattutto il ripetersi degli urti provocati dai mezzi pesanti che non riescono a transitare sotto il sottopasso.

“Il punto è che ogni volta che un camion si incastra sfrega sulla parete superiore – sottolinea Fragomeli -. Una situazione che riguarda in particolare la parte della struttura che, ricorda il consigliere regionale, “si è abbassata dopo i lavori appaltati dall’amministrazione comunale con il contributo di Regione Lombardia”.

Proprio per questo motivo il consigliere regionale annuncia una nuova iniziativa istituzionale. “Richiederò un ulteriore intervento agli assessorati regionali e pure a RFI, che ha il compito di verificare lo stato del sottopasso”, conclude.

La vicenda riaccende così il dibattito sulla sicurezza del sottopasso di Lierna, già al centro di segnalazioni e polemiche negli ultimi mesi, mentre si attendono eventuali verifiche tecniche e nuove valutazioni da parte degli enti competenti.