La missiva è la risposta del primo cittadino al comunicato di Raffaele Straniero del PD sui fondi per l’acquisto dell’ex albergo Montanina

ESINO – “Ringraziamo il Consigliere Regionale PD Raffaele Straniero di aver riacceso i riflettori sull’importante progetto che dal 2016 il paese cerca di portare avanti.

Infatti proprio settimana scorsa e stato esposto l’avviso pubblico” “di indagine esplorativo per l’acquisto da porte del Comune di Esino Lario di un immobile da acquisire in proprietà”. Tale immobile deve avere caratteristiche atte a pater realizzare il progetto che, se il Consigliere avesse letto, ha tutte le caratteristiche richieste dal protocollo di intesa che era stato a suo tempo scritto appositamente per questo progetto.

Sono passati ormai cinque anni da quando il progetto è stato presentato e dopo aver ricevuto il plauso del Presidente Roberto Maroni, del Sottosegretario Daniele Nava e dell’Assessore Antonio Rossi, naviga tra uffici senza mai uscirne a differenza dei progetti degli altri comuni saliti sul carro di Wikipedia.

Ora ringraziamo ancora Raffaele Straniero, che mai si è occupato fattivamente del territorio di Esino, per essersi messo allo scoperto dopo aver lavorato per anni nell’ombra col solo ultimo scopo di affossare un progetto che, tra le altre cose, è esposto alla Biennale di Architettura di Venezia 2021 per il suo grande spessore tecnico-culturale.

Forse al PD dà fastidio che la Destra, a cui orgogliosamente appartengo, possa fare cultura ad alto livello. Caro Raffaele leggi i documenti e lavora per costruire non per demolire in maniera maldestra chi da anni lavora per lo sviluppo del territorio.

In ultimo complimenti per l’immaginazione riguardo alla mia “società lido di Bellano” , da quanto tempo sei in amministrazione? Non sai che non può partecipare per legge a bandi pubblici una società al cui interno vi sia un amministratore pubblico? Cordiali saluti”

Pietro Pensa

Sindaco di Esino Lario

