I democratici criticano l’iniziativa del sindaco di Esino, Pietro Pensa

“Provocatoria e senza motivazioni valide, si poteva fare diversamente”

ESINO – In questi giorni la comunità di Esino Lario è stata al centro dell’attenzione delle cronache locali e nazionali per l’iniziativa del primo cittadino Pietro Pensa che ha simbolicamente messo all’asta i manufatti e i pubblici arredi del paese: il Palazzo Municipale, la Via Crucis, il Palazzetto dello Sport, il Museo delle Grigne, ecc, assegnando ad ognuno un prezzo base d’asta.

“Pur nella consapevolezza delle difficoltà a cui quotidianamente devono far fronte le piccole amministrazioni di montagna e nella condivisione di portare queste problematiche a conoscenza delle istituzioni e dei cittadini, non riteniamo consona la modalità scelta dal Sindaco” interviene Andrea Nogara, segretario del circolo del Partito Democratico di Bellano.

“A ben guardare infatti – prosegue – nonostante l’ubicazione montana del comune di Esino e i collegamenti non sempre agevoli con il fondovalle, la storia del borgo dimostra come già nel passato cittadini e amministrazioni abbiano operato per il bene della comunità con lungimiranza realizzando, per primi nel territorio provinciale, opere e servizi essenziali quali il depuratore e la piazzola per l’elisoccorso, e anche la storia recente conferma come gli esinesi abbiano saputo aprirsi alle opportunità e al cambiamento della tecnologia ospitando il raduno mondiale di Wikipedia. A questa vivacità culturale si aggiunge la solidità del tessuto produttivo, infatti Esino ospita numerose aziende metalmeccaniche riconosciute per la competenza e l’innovazione anche fuori dai confini locali”.



“Se a tutto questo si sommano, come si evince dalle dichiarazioni stampa del sindaco, un bilancio in attivo e l’assenza di particolari criticità, non si comprendono le reali motivazioni che hanno indotto il primo cittadino a utilizzare una metodologia così provocatoria, tanto più senza che né la popolazione né il Consiglio comunale fossero stati preventivamente informati – dice Nogara – A parer nostro la Giunta avrebbe dovuto coinvolgere i cittadini tutti in quanto riteniamo che il Comune, specie in realtà come questa, debba essere un punto di incontro e di confronto nell’interesse esclusivo del paese e dei suoi abitanti, e non un luogo di un disattento protagonismo mediatico”.

“Nessuno nega gli ostacoli che gli amministratori affrontano nel quotidiano nella gestione di un piccolo paese montano con risorse limitate e vincoli finanziari, ma riteniamo che altre siano le via percorribili: strade che portano alla collaborazione tra enti di vario livello, all’unione di servizi con le realtà confinanti e a strategie di gestione e sviluppo condivise fra tutti i soggetti interessati, esempi seguiti da tempo con pragmatismo e capacità da vari comuni del nostro territorio” conclude.

Il Circolo PD invita il sindaco Pensa e la giunta a rivedere le proprie posizioni, “scegliendo una metodologia di lavoro partecipativa della popolazione, delle associazioni locali e delle istituzioni, l’unica che può portare a risultati apprezzabili e condivisi, mettendosi a disposizione per una collaborazione concreta e proficua, volta al bene della comunità tutta”.