Esino, un intero comune in vendita. L’iniziativa del primo cittadino

“I piccoli comuni lasciati da soli a combattere lo spopolamento”

ESINO LARIO – “AAA Vendesi Esino Lario”: così recita il posizionato all’ingresso del paese e riportato in un volantino diffuso dal sindaco del paese, Pietro Pensa.

Un grande scontrino, posizionato davanti al palazzo comunale, riporta il prezzo del municipio, 200 mila euro, un altro cartellino quello di Piazza Caprera, 350 mila euro, la Via Crucis 600 mila euro.

Una vendita decisamente eccezionale così come la protesta che il primo cittadino del piccolo comune lecchese, 747 abitanti e diventato celebre sede nel 2016 del raduno di Wikipedia ha voluto realizzare con questa iniziativa che sta già ottenendo anche l’attenzione dei media nazionali.

“Ogni giorni i piccoli comuni italiani come il nostro sono lasciati soli a lottare contro lo spopolamento, la mancanza di fondi e la difficoltà delle istituzioni nel fornire supporto. Nonostante i tentativi di resistere ad ogni costo, purtroppo non abbiamo più le risorse per combattere problemi più grandi di noi – scrive il sindaco Pensa – ecco perché ho deciso di prendere una posizione forte per il bene di tutti, mettendo in vendita i luoghi simbolo del Comune di Esino Lario”.