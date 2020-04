Flavio Angeli: “Deluso dal M5S, non ha mai supportato il territorio”

La lettera dell’ormai ex ‘grillino’ Flavio Angeli di Mandello del Lario

“Il Movimento 5 Stelle sul territorio non è mai esistito, vado avanti da libero cittadino”

MANDELLO – “Siamo sempre dalla parte dei cittadini. Cosi dicevano in campagna elettorale, nei comizi, ma tutto questo non è vero. Scrivo questa lettera, dopo molto tempo, perchè penso che sia opportuno che i cittadini sappiano la verità su quel movimento in cui molti hanno riposto e ripongono speranze per il futuro.

In primis è giusto che sappiate, cari cittadini, che dei nostri problemi di quotidianeità, delle criticità locali a chi di dovere non interessa nulla, se non ben poco. Tutte quelle problematiche che vedete o vedrete risolversi, saranno solo per la buona volontà di qualche cittadino, non certo per il Movimento 5 Stelle.

Anticipo con questo esempio, chi sosterrà che non è vero. Nell’Agosto del 2017 insieme ad altri componenti del meettup di Mandello del Lario-Abbadia, scrivemmo un comunicato di denuncia sull’inquinamento a Mandello del Lario. Ebbene al posto di essere sostenuti, o almeno di chiedere chiarimenti, venne fatta terra bruciata intorno a noi da portavoce regionali, oggi viceministro, venimmo inoltre etichettati come coloro che facevano fare brutta figura al movimento 5 stelle e senza credibilità.

Nel 2018 il sottoscritto inoltre subì, prima l’esclusione dalle votazioni on line sulla piattaforma Rosseau , senza ricevere una mera motivazione da parte di uno staff fantasma. Motivazioni, ipotetiche, ricevute successivamente se non attraverso i social da qualche attivista “leone da tastiera” che accusava il sottoscritto di aver precedenti penali. Assolutamente infondata queste infamanti dichiarazioni, visto i risultati dei certificati penali e dei carichi pendenti che danno esito NULLO (vd certificato numero 1484/2019/R) e altri invece rimarcavano l’infondatezza delle dichiarazioni fatte nel 2017 e quindi l’esistenza di voci maligne e infamanti verso i vertici.

Oltre a tutto nelle politiche del 2018 il territorio che va da Abbadia a Mandello ottenne risultati del 25% di preferenze a favore del M5S. Finito il teatro elettorale, alle richieste di consiglio, supporto sulle criticità locali nessuna risposta, indifferenza totale. Peccato che per lor signori a distanza di 3 anni la denuncia pubblica è risultata con fondamenti e i fatti hanno dimostrato il contrario di quello sostenuto da portavoce Regionali, Locali e visto il tutto anche nazionali. Che figuraccia! Nemmeno dopo tale presa di coscienza che la situazione era come precedentemente espressa, ci fu un gesto distensivo.

Non mi interessa delle votazioni, grazie al cielo non cerco un lavoro e non necessito di fare da scendiletto a qualche eletto per cercare una fonte di reddito, ma mi chiedo se nemmeno di fronte a una problematica così importante, al comportamento esemplare degli attivisti locali che hanno continuato nel loro costante attivismo sul territorio ad occuparsi del proprio paese, questi gentili signori, si sono degnati di occuparsi della salute dei cittadini, anzi ridendoci quasi sopra e tacciando come folli coloro che sostenevano tale problematica collettiva, dov’è finita la così tanto decantata interessa e priorità delle necessità dei cittadini?

In tutto questo un sistema clientelare, fatto di simpatie e antipatie personali, non di meritocrazia, competenze e capacità, fatto di segnalazioni oppure di “ho sentito dire” e non di conoscenza delle persone. C’è chi dice No!!

Credo ancora fortemente nella giustizia sociale, nella salvaguardia dell’ambiente, di una mobilità e un lavoro sostenibile, nella salute pubblica e di una politica al servizio dei cittadini e non dei soliti nomi. Non credo più in quello che ho provato sulla mia pelle e nella esperienza per poco quasi decennale come attivista del Movimento 5 stelle.

Per concludere devo essere onesto intellettualmente e sottolineare che nel mio cammino che è giunto al termine, ho incontrato anche degli attivisti veri, preparati e dallo spirito libero e critico.

Molti di costoro, non allineandosi al pensiero unico imposto dalla cabina di regia, hanno anch’essi abbandonato; in secondo luogo sento il dovere morale di ringraziare portavoce come Eleonora Evi, Guia Termini, Raffaele Erba per la loro sempre disponibilità e onestà intellettuale e infine la ex portavoce Paola Macchi, che anche se non ricopre ruoli istituzionali è sempre stata disponibile a partecipare e arricchendo con la sua competenza eventi su tematiche di disagio sociali.

A loro va il mio più cordiale ringraziamento e la mia personale stima. Per tutto il resto credo che il movimento 5 stelle sul territorio non esista, o forse non è mai esistito, lontano dai cittadini e dalle loro necessità, impegnato invece ad ascoltare pettegolezzi e malidicerie da parte di chi usa il carro per arrivare in posizioni di potere e usare i cittadini solo come strumento elettorale. Sicuramente non smetterò di combattere per i principi sopra elencati, ma lo farò come libero cittadino, senza bisogno di etichette che fanno più male che bene”.

Flavio Angeli