Frana a Varenna, Piazza: “Regione pronta ad affiancare la Provincia per la messa in sicurezza”

La presa di posizione dell’assessore regionale al Territorio Comazzi e del consigliere regionale Piazza

“Lavoreremo per ridurre i disagi che inevitabilmente interesseranno lavoratori e studenti”

VARENNA – “Come assessorato al Territorio abbiamo già attivato i contatti con la provincia di Lecco e gli uffici territoriali competenti per la messa in sicurezza del versante attraversato dalla strada provinciale 72, dove stamattina (ieri, ndr) una frana ha provocato il crollo della volta di una galleria e ha gravemente danneggiato il tunnel ferroviario del Fiumelatte. Restiamo in attesa dei risultati dei sopralluoghi tecnici per valutare gli interventi necessari di ripristino. Siamo pronti ad affiancare la provincia per effettuare i necessari lavori di ripristino del versante interessato dal crollo roccioso”.

Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. Parole a cui fanno eco quelle del sottosegretario regionale con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza: “Regione Lombardia è vicino ai sindaci e alle comunità locali colpite dalla frana di questa mattina (ieri, ndr). Lavoreremo per ridurre i disagi che inevitabilmente interesseranno lavoratori e studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario e la strada provinciale 72: assi di spostamento principali per chi vive sulla sponda del Lario orientale”