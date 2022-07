Fratelli d’Italia, doppio confronto a Bellano guardando al futuro del territorio

Molti i politici presenti all’appuntamento promosso da FDI

“E’ necessaria una politica attiva che sappia guidare le trasformazioni del territorio lariano sia dal punto di vista ingegneristico, sia dal punto di vista culturale”

BELLANO – Quella di sabato per Fratelli d’Italia è stata una giornata caratterizzata da lavori politici che sono andati oltre la consueta programmazione di partito e che hanno visto anche la partecipazione di forze civiche del territorio.

Due gli appuntamenti in programma: una conferenza stampa con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato diversi rappresentati politici che ha avuto come tema principale le politiche di intervento sul territorio del lago e un secondo evento incentrato sul brand “Lake Como”.

Ad aprire i lavori del primo appuntamento è stato il Consigliere della Provincia di Lecco e Segretario provinciale di FDI Fabio Mastroberardino, che ha sottolineato come “solo attraverso una politica del territorio condivisa da tutte le Amministrazioni Comunali si possa giungere ad obiettivi concreti per infrastrutturare in modo utile tutto il territorio del lago”.

L’europarlmentare On. Pietro Fiocchi ha ribadito l’importanza dell’utilizzo dei Fondi Europei per la “realizzazione di bacini ed invasi per i territori, in particolare la Valsassina, che stanno vivendo una problematica nell’assicurare l’approvvigionamento idrico agli acquedotti”.

Un focus sull’importanza dei centri minori rivieraschi l’ha fatto il Senatore Mario Mantovani, evidenziando come facciano da “propulsore per il rilancio di tutta l’economia territoriale”.

Quindi l’On. Alessio Butti, firmatario di una proposta di Legge in Parlamento per la regionalizzazione dei trasporti lacuali, ha sottolineato l’importanza del brand “Lake Como” che: “da una parte agisce come aggregatore degli interessi delle due province lariane e dall’altro si è dimostrato un validissimo modello di marketing territoriale che però va mantenuto con una serie di azioni che possano permettere una fruibilità ottimale del lago sia da parte dei turisti che degli abitanti della riviera”.

Ulteriori interventi sul tema del rapporto tra economia del territorio e necessità di infrastrutture intelligenti sono state fatte dal sindaco di Crandola Valsassina Matteo Manzoni, dal sindaco di Dorio Massimo Vergani, dall’Assessore al Turismo di Mandello Silvia Nessi, dal Consigliere Comunale di Bellano Luca Liberi e dal Presidente del Circolo FDI Bellano Ivan Raveglia.

Il secondo evento della giornata, incentrato sul brand “Lake Como” è stato aperto da Fabio Mastroberardino ed ha visto la presenza anche del sindaco di Bellano Antonio Rusconi che ha illustrato le politiche territoriali perseguite dalla sua Giunta attraverso il programma “Discovering Bellano”.

In questo senso si sta affermando un turismo sempre più selettivo che, ha spiegato il sindaco di Bellano “oltre ad essere attratto dalla bellezza dei nostri territori vuole esplorare anche i temi culturali di cui siamo custodi ma che vanno organizzati per essere fruibili ed offrire una maggiore attrattiva turistica”.

“I due eventi di Bellano – fanno sapere da Fratelli d’Italia – hanno avuto il merito di voler ‘guardare oltre’ il mero dato delle presenze del turismo internazionale sul nostro lago, è necessaria una politica attiva che sappia guidare le trasformazioni del territorio lariano sia dal punto di vista ingegneristico (invasi artificiali, regolamentazione dei livelli del lago ecc…) sia dal punto di vista culturale per una offerta sempre più ampia sia per chi viene in visita sia per chi ci vive”.