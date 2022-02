Militanti di Fratelli d’Italia in campo per le raccolte firme promosse dal partito

Elezione diretta del presidente della Repubblica e assegno di autonomia per le vittime di violenza familiare

LECCO – Anche questo fine settimana Fratelli d’Italia ha allestito nel territorio lecchese i gazebo per la raccolta delle firme a sostegno di varie campagne lanciate da Giorgia Meloni.

“Vorrei ringraziare tutti i militanti del nostro Partito che anche sabato hanno allestito alcuni punti per la raccolta delle firme. In particolare a Mandello del Lario con il Consigliere Comunale Igor Amadori e con il responsabile degli eventi di FDI Ivan Raveglia ed a Calolziocorte con Danilo Gentili responsabile del Circolo Valle San Martino ” dichiara Fabio Mastroberardino, Coordinatore Provinciale di Fdi Lecco.

I temi della raccolta firme riguardano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’assegno di autonomia per le vittime di violenza familiare. A questo si aggiunge il nostro sostegno del partito alla popolazione ucraina “vittima – scrivono – della barbara aggressione russa. Per molte persone interessate ai temi di Fratelli d’Italia e’ stata anche l’occasione per aderire al nostro Partito e potersi tesserare per l’anno in corso”

“Siamo felici di avere avuto un ottimo riscontro e di aver riscosso l’attenzione dei nostri concittadini, per il prossimo fine settimana promuoveremo ulteriori attivita’ su tutto il territorio lecchese”, conclude Fabio Mastroberardino.