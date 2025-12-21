Fratelli d’Italia. Luca Liberi nominato coordinatore del Circolo Bellano-Varenna-Perledo-Esino Lario

Un progetto organizzativo chiaro per rafforzare la presenza del partito, il dialogo con il territorio e il coinvolgimento di iscritti e simpatizzanti

LAGO – Il congresso del Circolo di Fratelli d’Italia Bellano–Varenna–Perledo–Esino Lario ha ufficialmente sancito la nomina di Luca Liberi a nuovo coordinatore territoriale.

“La candidatura di Liberi si basa su un progetto organizzativo chiaro e concreto, finalizzato a rafforzare la presenza del partito sul territorio attraverso una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative locali, il consolidamento dei rapporti con cittadini, associazioni e amministrazioni comunali, una rinnovata attenzione ai comuni del comprensorio e il coordinamento con i circoli limitrofi, con l’obiettivo di sviluppare sinergie, iniziative condivise e una programmazione strutturata delle attività politiche e organizzative” spiegano dal Circo di Fratelli d’Italia.

Tra le priorità indicate figurano il ripristino di una presenza costante sul territorio, anche attraverso gazebo informativi e momenti di ascolto, il rafforzamento del coinvolgimento degli iscritti e dei simpatizzanti, nonché una gestione ordinata e trasparente del circolo, con particolare attenzione alla comunicazione e alla formazione.

“Un sentito ringraziamento va al presidente uscente Ivan Raveglia per il lavoro svolto – continuano dal Circolo di Fratelli d’Italia – Si ringraziano inoltre Igor Amadori, presidente del congresso, e Beppe Mambretti, responsabile dell’organizzazione, per la loro presenza e il supporto fornito”.

Il nuovo coordinatore ha sottolineato come il lavoro svolto in sinergia con il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco, Alessandro Negri, possa portare a risultati significativi per il territorio, ringraziandolo per l’impegno costante e la disponibilità dimostrata.

Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto al consigliere regionale Zamperini, da sempre attento alle esigenze delle comunità locali e riconosciuto punto di riferimento per il territorio.