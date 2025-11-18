“Il Paese di Tutti” apre la sede elettorale: al via la campagna di Riccardo Fasoli

Sabato 22 novembre l’inaugurazione ufficiale in Piazza della Repubblica 1

La sede sarà punto d’incontro per cittadini, volontari e sostenitori durante tutta la campagna elettorale

MANDELLO – La lista civica “Il Paese di Tutti”, che sostiene la candidatura a sindaco di Riccardo Fasoli per le prossime elezioni comunali, ha annunciato l’apertura ufficiale della propria sede elettorale. Il nuovo punto operativo si trova in Piazza della Repubblica 1, nel centro di Mandello, e segna l’avvio concreto della campagna elettorale.

L’inaugurazione è in programma per sabato 22 novembre alle ore 11.30 e sarà aperta al pubblico, ai sostenitori e a tutti i cittadini che desiderano approfondire il programma della lista e confrontarsi direttamente con il gruppo di lavoro. Un momento che la formazione civica definisce “inclusivo e partecipato”, in linea con il nome e la filosofia che la caratterizzano fin dalla sua nascita.

La sede resterà attiva e aperta ogni lunedì sera alle 20.45 (fatta eccezione per le date del 29 dicembre e del 5 gennaio ) e diventerà il fulcro organizzativo della campagna, ospitando eventi, riunioni e incontri con la cittadinanza.

“Vogliamo che questo spazio sia davvero la casa di tutti – sottolinea il Direttivo della lista – un luogo dove confrontarsi, proporre idee e costruire insieme una visione di paese condivisa”. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un dialogo costante e diretto con la comunità, ascoltando bisogni, proposte e criticità.

Con l’apertura della sede, la campagna di “Il Paese di Tutti” entra ufficialmente nel vivo, inaugurando settimane decisive per definire il futuro amministrativo di Mandello.