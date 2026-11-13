Impianto sul Grignone, Fasoli replica a Casa Comune: “Se ci sono irregolarità, le indichino”

Il sindaco di Mandello risponde alle contestazioni della minoranza: “Hanno tutta la documentazione da quattro mesi”

Annunciato un sopralluogo personale per verificare la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato

MANDELLO – “Casa Comune ha tutta la documentazione sull’impianto del Grignone da quattro mesi, dopo regolare accesso agli atti. Se ci fosse davvero qualcosa fuori posto, dovrebbe indicare quale atto, quale passaggio o quale norma non sarebbe stata rispettata”. Il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli risponde alle contestazioni del gruppo di minoranza Casa Comune per Mandello Democratica, tornato a chiedere chiarimenti sull’antenna installata nei pressi del Bivacco Merlini, lungo la Cresta dei Carbonari.

Al centro della polemica ci sono l’interesse pubblico dell’operazione, il canone di concessione di 20mila euro annui e le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. Questioni sulle quali il primo cittadino respinge le critiche e rivendica il percorso seguito dal Comune.

Il sindaco contesta soprattutto il metodo scelto dalla minoranza: “Nel comunicato di Casa Comune non c’è nulla di tutto questo, solo interrogativi che lasciano intendere senza mai affermare. Sui temi ambientali un titolo allarmato fa presa facilmente, e proprio per questo chi conosce le carte ha una responsabilità in più”.

Uno dei principali interrogativi sollevati da Casa Comune riguarda il beneficio pubblico derivante dalla concessione di un’area comunale per un’infrastruttura privata. La minoranza ha inoltre chiesto chiarimenti sulla destinazione dell’impianto e sull’adeguatezza del corrispettivo economico previsto. Fasoli ribadisce che la priorità dell’Amministrazione è stata ridurre l’impatto paesaggistico della struttura, evitando installazioni direttamente sul crinale. “L’Amministrazione aveva un obiettivo preciso: preservare la cresta del Grignone. L’intervento è stato concordato in modo da evitare antenne e strutture visibili sul crinale – spiega -. Le dimensioni sono limitate al minimo indispensabile e l’intervento è completamente reversibile: venuta meno la necessità, la struttura potrà essere smontata e riportata a valle senza lasciare alcuna traccia sul terreno”.

L’antenna è stata infatti collocata sul versante valsassinese, in una posizione poco visibile, attraverso un sistema di ancoraggi reversibili che non ha richiesto scavi o sbancamenti. Il sindaco richiama inoltre i servizi previsti dalla concessione: una webcam, un armadio di primo soccorso, una rete Wi-Fi per le chiamate di emergenza e un punto di ricarica elettrica. “Sono presidi indispensabili soprattutto d’inverno, su una delle cime più frequentate delle nostre montagne”, osserva Fasoli.

Il Wi-Fi pubblico e gratuito è già attivo, mentre la webcam rivolta verso il lago non risulta ancora installata. Le dotazioni previste dalla concessione non sono quindi ancora tutte operative.

Sul fronte economico, Casa Comune aveva sollevato dubbi sull’adeguatezza del canone annuo di 20 mila euro, previsto da una concessione quinquennale rinnovabile, chiedendo se il Comune avesse ottenuto condizioni proporzionate al valore dell’infrastruttura.

“Le condizioni economiche sono state definite in convenzione, nel quadro di una normativa nazionale che sul tema lascia ai Comuni margini molto stretti”, risponde il sindaco. Per Fasoli, tuttavia, il valore dell’accordo non può essere valutato esclusivamente attraverso l’importo versato dalla società concessionaria. “Ridurre il valore di questa operazione al solo canone significa ignorare ciò che per noi contava di più: una cresta senza antenne visibili e una dotazione di sicurezza permanente in quota”.

È proprio su questo punto che resta la distanza tra maggioranza e minoranza: Casa Comune chiede di verificare se il beneficio pubblico sia adeguato alla concessione; il sindaco ritiene determinanti le condizioni paesaggistiche ottenute e i servizi previsti per la collettività.

Fasoli interviene poi sulla regolarità delle procedure, altro elemento al centro delle contestazioni. “Il settore delle telecomunicazioni è regolato da norme nazionali ed europee fortemente semplificate, che lasciano ai Comuni margini molto ridotti. Abbiamo comunque seguito ogni passaggio previsto, e anche di più”, afferma.

Il primo cittadino spiega che, in considerazione della posizione dell’impianto rispetto alle aree della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è stata richiesta a due enti: la Provincia di Lecco, per la ZPS IT2030601 e la ZSC IT2030002, e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, attraverso il Parco regionale della Grigna Settentrionale, per la ZSC IT2030001.

Secondo quanto riferito dal sindaco, la Commissione edilizia e la Commissione per il paesaggio hanno espresso parere favorevole. Il Comune ha quindi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica dopo aver trasmesso la pratica alla Soprintendenza, che non avrebbe sollevato eccezioni. “Sono gli stessi atti che Casa Comune ha ricevuto quattro mesi fa: se contenessero un errore, sarebbe semplice indicarlo”.

Fasoli richiama anche l’accesso agli atti presentato dal CAI Lombardia, al quale il Comune ha dato seguito chiedendo di segnalare eventuali criticità. “Non ci è stata segnalata alcuna criticità”, precisa.

I danneggiamenti e il nuovo confronto politico

La vicenda dell’antenna sul Grignone si trascina dal 2025, quando il progetto aveva suscitato perplessità tra escursionisti e frequentatori della montagna, soprattutto per l’impatto sul paesaggio. A rallentare il cantiere erano intervenuti anche due episodi di danneggiamento: nell’ottobre 2025 erano stati tagliati quattro tiranti della struttura, mentre nel giugno 2026 erano state danneggiate alcune barre di fondazione.

“Nei mesi scorsi il cantiere ha subito danneggiamenti, regolarmente denunciati – ricorda Fasoli -. Qualcuno ha poi provato a usarli per sostenere che i lavori non fossero stati eseguiti e che il titolo edilizio fosse quindi decaduto. È una tesi che non sta in piedi e che non ha avuto alcun seguito”.

Superati i rallentamenti, l’antenna è stata installata e il servizio Wi-Fi è entrato in funzione, anche se non è ancora stata formalmente dichiarata la conclusione dei lavori.

Nel frattempo, Casa Comune è tornata a intervenire chiedendo chiarimenti sulle condizioni della concessione, sul controllo delle procedure e sull’effettivo interesse pubblico dell’operazione. Contestazioni alle quali il sindaco risponde ora rivendicando le verifiche effettuate e la documentazione disponibile.

“Salirò personalmente in quota”

La replica si chiude con l’annuncio di un sopralluogo per verificare direttamente la corrispondenza tra il progetto autorizzato e quanto realizzato. “Le reti di telecomunicazione sono infrastrutture che tutti usiamo ogni giorno, anche chi le contesta, e che in montagna possono fare la differenza in un’emergenza – osserva Fasoli -. Il compito di un’Amministrazione è governarne l’inserimento nel territorio con il minimo impatto possibile. Lo abbiamo fatto, e gli atti lo dimostrano”.

Quindi l’impegno a effettuare un controllo sul posto: “Continueremo a farlo anche durante i lavori: salirò personalmente in quota per verificare che quanto realizzato corrisponda a quanto autorizzato”.