LECCO – Raffaele Erba, consigliere regionale e portavoce del Movimento 5 Stelle, è tornato sulla questione dell’incendio scoppiato ieri, venerdì 22 febbraio, lungo la ferrovia nel comune di Abbadia.

“L’incendio avvenuto lungo la linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano preoccupa il Movimento 5 Stelle per lo stato di salute di una delle direttrici più importanti del territorio – ha detto -. E’ l’ennesima situazione di disagio. Questa linea ha grandi potenzialità, purtroppo poco si è fatto per migliorare il servizio. Da anni la tratta necessita di investimenti ma non abbiamo visto ancora nulla”.

Erba pone l’accento sugli scenari futuri che richiedono un servizio efficiente e all’altezza della situazione.

“Se è vero che con buone probabilità ospiteremo le Olimpiadi invernali, è altrettanto vero che la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano sarà un’infrastruttura strategica soprattutto per il carattere diffuso dell’evento che per la Lombardia si divide tra Milano e la Valtellina. Un’infrastruttura su cui siamo felici di investire e che fa bene al nostro ambiente decongestionando la Strada Statale 36”.