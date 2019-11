“Italia Viva” di Renzi ha il suo primo gruppo consiliare a Colico

In Consiglio Comunale a Colico creato il gruppo di “Italia Viva”

E’ il primo della formazione di Renzi in un Comune lecchese

COLICO – Da oggi, il partito fondato da Matteo Renzi ha il suo primo gruppo consiliare nella Provincia di Lecco. Questa primogenitura è da riconoscere a Colico, ultimo paese lariano ai confini della Valtellina.

A darne comunicazione formale in sede della seduta Consiliare, è stato il capogruppo di minoranza della Lista Civica Nuovo Progetto Colico, Raffaele Grega, già sindaco di Colico dal 2011 al 2016.

Nel darne comunicazione, Raffaele Grega ha motivato le ragioni della scelta riassumendo i passaggi più salienti del suo impegno amministrativo a partire dalla sua discesa in campo. In sostanza Grega, sostenuto in questa scelta anche dal Coordinamento provinciale di Italia Viva, ha affermato “la necessità, in questa fase di sostanziale distacco dell’attuale Amministrazione Comunale dalle reali esigenze dei cittadini di Colico, di contrastare anche sul piano politico un certo modo di intendere il governo amministrativo di una comunità”. Raffaele Grega ha inoltre stigmatizzato “il comportamento di Sindaco, Giunta e Consiglieri di maggioranza per aver gestito esclusivamente con logiche di appartenenza partitica l’inaugurazione del nuovo plesso scolastico di Colico che, è giusto ricordare, venne finanziato dal piano per l’edilizia scolastica approvato dal Governo Renzi”.

Il Coordinamento provinciale di Italia Viva esprime “soddisfazione per questo importante risultato ed i suoi componenti, insieme ad iscritti e simpatizzanti, continueranno ad operare affinchè altre realtà amministrative locali aderiranno al progetto politico di Italia Viva”

Il Coordinamento provinciale di “Italia viva” è costituito da Salvatore Aloisio, Raffaele Grega, Marta Morea, Marco Panzeri, Luigina Perozzi, Roberta Rivellini, Giacomo Ventrice, Giacomo Vitali e Giulia Vitali. Marco Panzeri è stato indicato quale portavoce del Coordinamento