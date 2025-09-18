La consigliera Mangioni lascia ‘La Nuova Abbadia Lariana’: “Scelta discutibile”

Il gruppo contro la scelta di Mangioni di costituire un gruppo misto all’interno del consiglio comunale

“Chiediamo le dimissioni”

ABBADIA – Il Consigliere Margherita Mangioni ha comunicato al Presidente del Consiglio Comunale la propria decisione di abbandonare il gruppo consiliare La Nuova Abbadia Lariana e di costituire un gruppo misto all’interno del Consiglio Comunale.

“Il gruppo La Nuova Abbadia Lariana – spiegano con una nota – prende atto di tale decisione, adottata in modo autonomo e senza alcun momento di confronto con gli altri membri del gruppo. Il nostro gruppo le respinge fermamente, le motivazioni addotte pubblicamente per motivare tale scelta, ritenendole offensive, inappropriate e non corrispondenti alla realtà”.

“A nostro avviso, tali motivazioni sono riconducibili a un desiderio di protagonismo che ha ostacolato una piena collaborazione con il gruppo e una coerente adesione agli indirizzi condivisi nel corso delle numerose riunioni, alle quali il Consigliere ha partecipato in modo discontinuo e senza apportare contributi significativi. Riteniamo inoltre che la decisione sia stata influenzata dall’estromissione del suo compagno dal gruppo, conseguente a comportamenti reiterati ritenuti inappropriati. È opportuno ricordare che il Consigliere è stato eletto grazie al consenso ottenuto dalla nostra lista. Per questo motivo, consideriamo la sua scelta eticamente discutibile e lesiva del mandato conferito dagli elettori”.

“Alla luce di quanto esposto, il gruppo La Nuova Abbadia Lariana chiede pubblicamente le dimissioni del Consigliere Mangioni, affinchè venga ristabilito il rispetto del principio di rappresentanza e della fiducia accordata dai cittadini. Da parte nostra, in quanto gruppo di minoranza, continueremo con determinazione a svolgere il nostro ruolo di controllo sull’operato dell’amministrazione, impegnandoci al massimo per realizzare, nei limiti delle nostre possibilità, il programma presentato in occasione delle elezioni comunali”.