Il gruppo Perledo Guarda Avanti si prepara a scegliere il proprio candidato sindaco

Entro venerdì le candidature e domenica il voto delle Primarie

PERLEDO – C’è molta attesa per l’iniziativa promossa dal Gruppo Consiliare “Perledo Guarda Avanti” che ha previsto le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni in paese.

Scade domani, venerdì il termine per la presentazione della candidature. Il comitato promotore comunicherà nella giornata di sabato 28 l’elenco dei candidati che avranno inviato la richiesta di partecipazione.

I voto delle Primarie si svolgerà invece domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 a Perledo (in Piazza Unione Europea) e dalle 14 alle 15.30 a Gittana (via del Progresso).