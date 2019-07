Lierna consegna la Costituzione ai 18enni nel giorno del patrono d’Europa

Cerimonia in Comune con i neomaggiorenni, consegnata loro la costituzione

Il sindaco Stefanoni (Lega): “Le nostre radici sono in Europa”

LIERNA – Ieri sera, giovedì, a Lierna si è svolta la cerimonia della consegna della Costituzione ai diciottenni dalle mani dei giovani consiglieri Federica Lafranconi ed Alessandro Ljubenko.

Il sindaco Silvano Stefanoni, nelle sue poche parole ha voluto ricordare ai ragazzi, che la scelta della data di questa cerimonia (non potendosi celebrare il 2 giugno in quanto l’Amministrazione era stata appena eletta) non è stata casuale, perchè l’11 luglio ricorre la festività di San Benedetto , Patrono d’Europa.

“La Lombardia e tutta l’Italia ha le sue radici in Europa ed il nostro futuro di pace si trova indubbiamente nell’unità di questo continente – ha sottolineato Stefanoni – la Carta costituzionale costituisce ancora oggi dopo tanti anni la pietra angolare su cui si fonda la solida democrazia italiana, nata sul sacrificio di molti uomini e donne, che hanno combattuto il nazi-fascismo in nome di quella libertà, che ancora noi tutti godiamo”.



Il sindaco ha poi raccomandato ai giovani di leggerla, “perchè in essa ci potranno trovare i principi ed il significato per una convivenza civile e rispettosa di tutti”. Infine li ha esortati a mettersi in gioco per la collettività, come i giovani della sua compagine amministrativa, Jacopo Gentilini, Federica Lafranconi ed Alessandro Ljubenko, perchè è fondamentale scrivere oggi tutti insieme il domani come cittadini attivi nella società.

La cerimonia si è poi conclusa in modo conviviale con un piccolo rinfresco ed una foto di gruppo.