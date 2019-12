Lierna. Il bilancio del sindaco Stefanoni dopo 6 mesi di mandato

LIERNA – L’avvicinarsi della fine dell’anno e la coincidenza dei sei mesi di mandato spinge il sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni, a tracciare un primo bilancio. Pubblichiamo di seguito la lettera ai concittadini.

“Dopo sei mesi d’Amministrazione eccoci qui a riassumere i nostri interventi, riprendendo il discorso dall’ultima comunicazione di questa estate sulle nostre primissime azioni, che hanno interessato l’abbellimento della stazione e del lungolago con la posa di aiuole fiorite, l’apertura dei servizi igienici in stazione, la sistemazione del porfido in Via parodi fino alla nuova gestione di raccolta dei rifiuti, affidata a Silea, e la collocazione di nuovi cassonetti a Riva Bianca con l’intenzione di ottenere una maggiore civiltà sul tema a favore di tutta la cittadinanza. Abbiamo ultimato l’ampliamento della biblioteca e l’abbiamo valorizzata con un nuovo arredamento. Abbiamo terminato la nuova aula scolastica “spazio innovativo. Dal vivaio di Regione Lombardia abbiamo colto l’opportunità di entrare in possesso di diverse piantine, allo scopo di donarle per la piantumazione ai ragazzi delle scuole durante la Giornata del Verde, per stimolare le nuove generazioni ad una maggiore attenzione al territorio, in cui viviamo. Abbiamo installato fronte Municipio il tabellone a messaggio variabile, consultabile anche con l’App. Myinfocity, per dare a tutti la possibilità di un’informazione tempestiva e puntuale. Abbiamo offerto l’opportunità di ricevere via mail il bollettino di pagamento Tari. Abbiamo stipulato una convenzione con l’Ana di Lecco per l’attivazione della protezione civile anche in paese. Abbiamo acquistato un mezzo green nuovo in sostituzione di quello incidentato per gli operatori ecologici. Aderendo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo voluto far sentire anche la nostra vicinanza alle tante vittime . Abbiamo attivato un ulteriore punto di book-crossing presso la sala d’aspetto della stazione ferroviaria. Abbiamo sottoscritto con la Prefettura una convenzione per l’attivazione del controllo di vicinato, per essere sempre più incisivi contro i malfattori. Abbiamo aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo” in collaborazione con Legambiente e le scuole di Lierna, per stimolare i giovanissimi al rispetto dell’ambiente. Abbiamo sostituito le telecamere obsolete fronte scuole ed installata una nuova in Via Olcianico. In estate abbiamo organizzato la visione di due pellicole all’interno di “Cinema sotto le stelle”. Sempre in estate abbiamo portato lo spettacolo di marionette “Pinocchio” per piccini e grandi. A Riva Bianca in collaborazione con la Pro Loco su nostro invito si sono esibiti i belting pot. Abbiamo ultimato la prima trance di segnaletica verticale ed orizzontale sulla SP 72 ed in paese: il prossimo anno termineremo il rinnovamento dei segnali stradali ed il posizionamento di nuovi nei punti strategici. Abbiamo trasferito i seggi elettorali presso le scuole medie, per renderli più fruibili da tutti. Abbiamo appaltato il posizionamento di pannelli fotovoltaici e la sostituzione di tutti i punti luce con lampade Led per raggiungere un migliore efficientamento energetico all’interno del Palazzo municipale. Visti i frequenti, improvvisi e forti avversi eventi atmosferici, abbiamo appaltato la pulizia di tutte le caditoie del paese e richiesto all’Amministrazione Provinciale lo stesso intervento su quelle della SP 72: i lavori sono già cominciati. Siamo stati ospiti nello stand di Bellano alle Fiere del Turismo di Rimini e Londra, per promuovere Lierna, le bellezze naturali e le proposte escursionistiche. Abbiamo aderito al progetto “LinC – Lombardia in Cammino tra reale e digitale”, che Touring Club Italiano sta sviluppando in partnership grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia. Sul ramo orientale del lago lariano tale progetto si occupa di valorizzare il Sentiero del Viandante con la promozione su un portale di tutte le offerte turistiche, storiche, culturali, commerciali, ricettive e ristorative, del nostro territorio. Sono partiti il 1° dicembre i rilievi preliminari del progetto Lumen, che sarà in grado nel giro di un anno di dare nuova luce a tutte le strade di Lierna. I lavori di Piazza IV Novembre e Sornico continuano, anche se il tempo non è stato molto clemente, ed a breve potremo godere delle opere finite ed apprezzare il nuovo look della nostra bella Lierna. Abbiamo sottoscritto una convenzione con EASY Park, per consentire, oltre al consueto gratta e sosta, il pagamento del parcheggio con maggiore comodità attraverso una semplice applicazione, scaricabile su ogni telefono palmare. Perché ci rende molto orgogliosi di essere amministratori di Lierna, vogliamo ringraziare tutti i nostri concittadini per il loro impegno quotidiano nella raccolta differenziata dei rifiuti, che ci ha permesso di arrivare secondi nella classifica di tutti i Comuni lecchesi, elevando però rispetto a quella degli anni precedenti la percentuale di riciclo ( 83.4% ).

Prima di lasciarvi, cogliamo l’occasione per augurarvi Buone Feste ed invitarvi Domenica 22 Dicembre dalle 16.30 al nostro “Natale Insieme”, formato di diversi intrattenimenti per ogni età presso la biblioteca, le scuole e la palestra, per scambiarci di persona gli auguri di un Santo Natale con simpatia e l’immancabile brindisi”.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale