Lierna, il sindaco Stefanoni traccia il bilancio di fine anno

Silvano Stefanoni racconta il 2021 di Lierna e negli interventi dell’amministrazione comunale

L’emergenza Covid, gli interventi per i giovani, la banda ultralarga, eventi culturali e turismo

LIERNA – “Carissime e Carissimi, l’Amministrazione Comunale in prossimità delle festività di fine anno desidera augurare a tutti pace e serenità da vivere con le vostre famiglie nell’imminente Santo Natale ed Anno Nuovo.

Questi 12 mesi, che stiamo lasciando alle spalle, sono stati ancora caratterizzati dall’emergenza sanitaria Covid 19, anche se grazie alle vaccinazioni la speranza, di tornare presto ad una normalità, è sempre più concreta. L’Amministrazione per tutto il 2021 si è impegnata ad ascoltare le necessità di chi vive con maggiori difficoltà il presente in particolare con la distribuzione di buoni spesa. (anche pacchi alimentari).

Con una donazione anche del nostro Comune, il 22 giugno scorso abbiamo siglato con la Prefettura, diversi organismi ed Amministrazioni del territorio il patto Aiutiamoci nel lavoro, nato per supportare economicamente i bisogni di prima necessità di lavoratrici e lavoratori, dipendenti o autonomi, che a causa della pandemia hanno perso o perderanno la loro occupazione. A Pasqua con la Lombardia ancora in zona rossa, come l’anno scorso, abbiamo voluto allietare i nostri giovanissimi con la distribuzione di Uova di cioccolato, gentilmente offertaci per la Scuola dell’Infanzia dall’ICAM e per la Primaria dall’Amministrazione.

Per dare maggiore slancio alla formazione civica dei giovani si è proceduto alla consegna della Costituzione ai neo diciottenni e delle borse di studio a chi si è distinto negli studi. Per dare il nostro contributo all’occupazione lavorativa dei giovani si è aperta una dote lavoro per due ragazzi. In collaborazione con il Plesso scolastico e Legambiente, si è voluta organizzare l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, una giornata di senso civico per capire e coltivare l’impegno per il nostro territorio. Il libro “Bulli di sapone”, scritto dai ragazzi della scuola primaria contro il bullismo, è stato presentato a bordo del Piroscafo Milano con una mini crociera sul lago. Il tema trattato valorizza l’impegno dei nostri ragazzi nel saper raccontare da vicino la drammaticità ed attualità di questi atteggiamenti di sopraffazione sui più deboli.

Abbiamo sostenuto per i giovani i progetti: Next, per farli avvicinare ad alcune espressioni artistiche locali attraverso l’Associazione Castiglioni ed entrare in armonia con il territorio, dandogli la possibilità di conoscere da vicino il ruolo della squadra antincendio e dell’agriturismo nella salvaguardia dell’ambiente; Living land, rinnovato anche quest’anno (20 RAGAZZI in due gruppi), per dargli l’occasione di contribuire al decoro urbano anche con il compito di verniciare ringhiere, cancelli, panchine e di realizzare un bellissimo murales nel cortile delle scuole; Alberi maestri Kids, uno spettacolo itinerante per bambini, per aiutarli ad accrescere in modo ludico ed esperienziale il contatto con la natura.

E poi non possiamo non menzionare: Lierna street Cres, un centro ricreativo diurno per ragazzi, caratterizzato da giochi, momenti di studio, laboratori e attività sportive, sempre più partecipato; Progetto” ponti”, che ha fornito un servizio alle famiglie nei periodi di chiusura delle scuole. Per i più piccoli l’amministrazione ha proposto favole al telefono direttamente nelle loro case. Nella Scuola Primaria si è dato il via al progetto FAMI attraverso un corso gratuito di italiano per persone straniere, sia residenti sia non residenti a Lierna, in possesso del permesso di soggiorno.

L’iniziativa viene proposta in collaborazione tra l’assessorato all’Istruzione del Comune di Lierna, regione Lombardia e il Centro provinciale istruzione adulti “Fabrizio De André” di Lecco. Con l’iniziativa “Il viaggio dell’acqua” in collaborazione con Lettelariamente si è voluto promuovere l’importanza di contrastare l’inquinamento da plastiche: la giornata si è conclusa sul Lungolago Castiglioni con la proiezione del film 100 milioni di bracciate sulla vita di Leo Callone.

E’ di questi giorni la realizzazione di un importante intervento infrastrutturale, che ha portato la banda ultralarga nel territorio del comune di Lierna da parte di TIM su nostra istanza, per soddisfare la crescente domanda di veloce e stabile connettività e per sostenere lo smart working e la didattica a distanza. Infatti, questa fibra ottica consentirà di rendere disponibili a cittadini, imprese e alla stessa pubblica amministrazione i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps.

Durante l’estate il Cinema sotto le stelle, gli spettacoli di burattini e marionette, vita o teatro sogno o realtà, concerto del PIANISTA PROF Santomassimo e relatrice Prof.ssa Tadini, il mercatino di hobbistica Il Curiosando ed in autunno le presentazioni dei libri Le Grigne e l’alpe di Era con un po’ di storia del nostro territorio, Splendi più che puoi, per esprimere la nostra vicinanza alle vittime di violenza nella giornata a loro dedicata, assieme alle serate riservate al confronto storico tra Stoppani e Alighieri, nel 700° Anniversario della morte di Quest’ultimo, ai Cori Grigna in collaborazione con il Gruppo Alpini di Lierna fino ai concerti del Corpo Musicale Liernese hanno contribuito a vivacizzare la vita sociale della collettività.

Con piacere ci siamo impegnati per ricordare i 100 anni della Moto Guzzi con una mostra fotografica ancora visibile sul Lungolago Castiglioni, mentre lo stesso Castiglioni, particolarmente legato a Lierna, nella ricorrenza della morte (1971-2021) si è onorato con un annullo filatelico di Poste Italiane. Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, si è aderito per tutto il mese d’ottobre alla campagna Nastro Rosa, mentre, per esprimere la nostra vicinanza alle vittime di violenza, il 25 novembre, nella giornata a loro dedicata, si sono posizionate due panchine rosse con un mazzo di fiori davanti al Municipio ed alla Biblioteca.

Dal punto di vista turistico si è ritenuto indispensabile garantire un pontilista per tutta la stagione e rinnovare il Progetto Conosci il tuo lago, che da diritto ad avere uno sconto sul battello ai residenti, non solo per il 2021, ma già anche per il 2022. Chi è venuto a trovarci e a vivere qualche giorno da noi quest’anno sul Lungolago Castiglioni ha trovato nuove panchine e nuove fioriere in paese, che hanno reso più gradevole ogni passeggiata, mentre l’attivazione della Casetta ecologica ha garantito un corretto conferimento dei rifiuti a villeggianti, case vacanze e B&B. Si è promossa l’iniziativa Balconi ed angoli fioriti, per abbellire angoli , balconi e vicoli con pennellate di colore.

Merita qui una citazione anche la nostra partecipazione alla Fiera di Rimini, che ci ha permesso di farci conoscere oltre la nostra Provincia. Sul sentiero del Viandante ai Saioli ora possiamo trovare una nuova area relax, costituita da panchine e tavoli. Questo grazioso punto di ritrovo è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, a seguito dell’adesione del nostro Comune, assieme ad altri della sponda orientale del Lario, ad un bando del 2020 sulla valorizzazione del territorio. Per la sua realizzazione il nostro grazie va alla Pro Loco, capofila del progetto liernese, ed alla squadra antincendio.

Mentre continua in paese la sostituzione di tutte le lampade a led, le opere pubbliche, che nel 2021 ci hanno visti impegnati, riguardano la riqualificazione della frazione di Muggiasco, la sistemazione dell’Agrosilvo pastorale località Acqua Fresca genico, la predisposizione di scivolo nella Scuola primaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza della palestra con la raccolta di tutte le certificazioni e contestualmente il rifacimento di spogliatoi e servizi igienici. Con l’arrivo del nuovo dottore in primavera, abbiamo realizzato nella Casa delle Associazioni un ambulatorio comunale a disposizione di tutti i medici curanti con pazienti liernesi.

Per Augurare buone feste non è mancato neppure un protagonista indiscusso: Babbo Natale a bordo di una carrozza, trainata da un cavallo, che, partendo da piazza IV Novembre, ha toccato vari punti del paese, per distribuire doni. Il 21 dicembre scorso abbiamo fatto lo scambio d’Auguri con i nostri volontari, per esprimere simbolicamente il nostro grazie per il loro lavoro sempre più prezioso e fondamentale per la collettività.

Mentre vi ricordiamo il Concorso Presepi 2021, a breve in Comune ci sarà anche quest’anno il Calendario 2022, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale, che ciascuno di voi potrà ritirare gratuitamente, per allietare le vostre case con scorci incantevoli della nostra sempre suggestiva Lierna. Anche se le vaccinazioni contribuiscono senz’altro a darci un po’ di maggiore serenità per i prossimi giorni festosi, che ci accingiamo a vivere, la nostra raccomandazione è sempre quella: attenzione e prudenza, perché l’emergenza sanitaria non è ancora finita. Grazie per la vostra sempre preziosa vicinanza e collaborazione. A nome di tutta l’Amministrazione auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie di cuore, di trascorrere gioiose festività.

Il Sindaco Silvano Stefanoni