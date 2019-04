Oggi vicesindaco a Lierna ed coordinatore del Carroccio

Stefanoni si propone per il dopo Zucchi

LIERNA – “Dopo 2 mandati come consigliere e negli ultimi due anni e mezzo come assessore e vicesindaco, il Sindaco uscente ed il gruppo di maggioranza mi hanno dato la possibilità di correre per la massima carica comunale di Lierna e con gratitudine li ringrazio per l’opportunità e per i tanti loro insegnamenti e consigli di tutti questi anni, che mi hanno aiutato a crescere come uomo ed amministratore”

A parlare è Silvano Stefanoni, esponente di punta della Lega e che guiderà la lista “Noi per Lierna” al prossimo appuntamento elettorale.

Una lista che “esprime già nel nome – sottolinea Stefanoni – che la sua forza non è determinata da una sola persona al comando o da una o due personalità, ma è insita nel gruppo, costituito da uomini e donne di varie fasce d’età e professioni con una grande voglia di donare qualcosa di sé a Lierna”.

“Si può vedere il futuro con gli occhi della mente”

Lui, non vedente ma questo non lo ha mai limitato nel suo impegno istituzionale, ricorda che “con la vista si coglie il presente in un solo sguardo ed il passato che ci narrano le persone ed i libri, le case… ma con gli occhi della mente mi piace vedere il futuro nei nostri giovani, che con serietà e responsabilità si mettono in gioco, ed a loro voglio dare fiducia e sostegno, rendendoli protagonisti in questa avventura amministrativa”.

“Uno dei nostri primi obbiettivi – prosegue Stefanoni – sarà migliorare la comunicazione del’amministrazione col cittadino e lo faremo con umiltà e dedizione, aprendoci al dialogo ed all’ascolto per diventare il più possibile un’amministrazione trasparente. Proseguiremo con i lavori già calendarizzati, come la riqualificazione della frazione di Sornico, di Piazza IV novembre, del chiosco della Punta di Grumo. Ci impegneremo, per fare del turismo ed in particolare dell’imposta di soggiorno una risorsa, che porti benefici ai nostri concittadini”.

“Un programma concreto”

“La cura dell’arredo urbano diventerà prioritaria per raggiungere un’immagine decorosa e spendibile dentro ed al di fuori del paese. Inoltre, continuando il confronto con gli enti sovracomunali, andremo a terminare la passeggiata attorno al Castello, cercando di individuare anche nuovi servizi per la Riva Bianca. Il nostro vuole essere un programma concreto, perchè non possiamo promettere sogni, ma solo ciò che possa diventare realtà”.

“Al chioschetto di Riva Bianca per anni ho ascoltato e spesso condiviso con i ragazzi come volevano realizzare il futuro del paese ed ora io, affiancato da chi nel gruppo ha esperienza di genitore e nonno, desidero con questa discesa in campo dargli la possibilità con il vostro sostegno e voto di scrivere il loro domani. La nostra pagina “Noi per lierna” su facebook verrà aggiornata ogni giorno con i vari punti del programma e con la presentazione dei candidati. La mail noiperlierna@gmail.com è a disposizione per suggerimenti e perchè no… anche critiche: per noi è basilare ascoltarvi e rispondervi!”