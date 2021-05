Sull’iniziativa con Legambiente la minoranza a Lierna critica il Comune

“La tutela dell’ambiente non si fa una volta all’anno con gli annunci o con modestissimi contributi”

LIERNA – Vede una certa contraddizione il gruppo di minoranza ‘Vivere Lierna’ nella partecipazione dell’amministrazione comunale all’iniziativa di Legambiente Clean Up the World di cui il Comune ha recentemente comunicato la partecipazione (leggi qui).

“Ottima l’iniziativa – spiegano i consiglieri comunali Marco Mauri e Nunzio Marcelli – Va bene sentirsi parte del territorio e volere educare gli altri al rispetto dell’ambiente, oltre alla pulizia degli spazi pubblici occorre avere anche il rispetto degli alberi che ci circondano e che fanno molto bene all’ambiente non ‘desertificando’ parzialmente una zona del paese per far spazio a materiali solidi e progetti molto costosi”.

Il riferimento è ai lavori in Piazza IV Novembre effettuati nel 2019 che hanno previsto l’abbattimento di una quindicina di alberi.

“La tutela dell’ambiente – scrivono i consiglieri – non si fa una volta all’anno con gli annunci o con modestissimi contributi per alcune iniziative di Legambiente con le scuole e chi si propone ‘di formare ed educare’ con la responsabilità di amministrare il bene comune, oltre a sensibilizzare gli alunni con la pulizia degli spazi pubblici, dovrebbe sempre avere il senso delle istituzioni, del dovere al servizio della comunità e con etica e moralità valutare con attenzione e opportunità le decisioni che si assumono”.