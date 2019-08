Maltempo, 2 mln di euro per i Comuni lecchesi. Ecco come saranno distribuiti

La Protezione Civile stanzia le risorse per i Comuni colpiti dal maltempo lo scorso giugno

Per l’area lecchese sono 2,1 milioni di euro di contributi in arrivo

LECCO – E’ di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi urgenti a seguito delle forti piogge che hanno colpito, l’11 e il 12 giugno scorsi i territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio.

I finanziamenti riguardano per 2,5 mln il ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, oltre alle misure per garantire continuita’ amministrativa nelle zone colpite, e piu’ di 900 mila euro per interventi urgenti ed assistenza alla popolazione.

Lo ha fatto sapere l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, specificando che l’approvazione da parte del governo centrale riguarda il ‘Piano regionale delle spese di prima emergenza e delle somme urgenze’ sostenute da Regione e Comuni per affrontare gli eventi calamitosi che hanno colpito le tre province lombarde per i quali era gia’ stato concesso lo ‘stato di emergenza’.

In provincia di Lecco

Dei 3,5 milioni complessivi, ben 2,1 mln sono destinati alla provincia di Lecco. Questo l’elenco degli enti beneficiari con importo e, tra parentesi, il tipo di intervento:

– Colico: 50.632,44 (intense precipitazioni)

– Cortenova: 9.045,73 (ripristino funzionalita’)

– Dervio: 171.658,26 (inondazione)

– Introbio: 6.719,20 (inondazione)

– Introzzo-Valvarrone: 4.800 (inondazione)

– Premana: 201.620 (inondazione e frana)

– Primaluna: 220.932,35 (eventi alluvionali)

– Utr Brianza sede di Lecco: 147.041,12 (Comune di Primaluna,

centro abitato) riqualificazione alveo del torrente Molinara;

– Utr Brianza sede di Lecco: 56.820,30 (Comune di Premana,

Localita’ Giabbio) riqualificazione alveo torrente Valle Marcia;

– Premana: 400.000 (interventi vari di ripristino);

– Dervio: 38.560,80 (ripristino sponde foce torrente Varrone);

– Crandola Valsassina: 26.000 (ripristino strada per fondovalle

localita’ Valmarcia e localita’ Dolcigo);

– Primaluna: 608.155 (ripristino viabilita’ e servizi);

– Casargo: 17.000(ripristino condizioni sicurezza e viabilita’

localita’ Faedo/Ronco e Ombrega)