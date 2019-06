Maltempo. Straniero (PD): “La Regione chieda lo stato di calamità”

L’intervento di Raffaele Straniero, consigliere regionale del Partito Democratico

“La Regione investi in prevenzione, episodi di questo genere non devono più succedere”

LECCO – “È importantissimo che Regione Lombardia si attivi subito per ottenere la dichiarazione di stato di calamità naturale per il territorio lecchese, così come per tutti quelli colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ultime ore sulla Lombardia”, lo dice Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, dopo aver appreso che la Giunta regionale farà partire già da domani la richiesta al Governo del riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale.

Tuttavia, avvisa Straniero, “questi eventi dimostrano una volta di più l’importanza di dare priorità alle opere di prevenzione del danno idrogeologico, perché quanto sta accadendo nel lecchese è la dimostrazione della fragilità del nostro territorio. Chiediamo perciò fin da subito a Regione Lombardia di investire in prevenzione, in salvaguardia dell’ambiente, in tutela della nostra terra perché episodi del genere non debbano mai più ripetersi”.