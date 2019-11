Mandello 2020. Riccardo Fasoli si ricandida, i suoi ‘vecchi’ sfidanti no

Il sindaco Fasoli tenterà il ‘bis’ alle elezioni del prossimo anno a Mandello

I suoi avversari alle precedenti elezioni non ci saranno, spazio a nuovi candidati

MANDELLO – Presto per parlare di campagna elettorale ma, per l’appuntamento al voto nel 2020 a Mandello, c’è già qualche conferma: sicura è la ricandidatura di Riccardo Fasoli, giovane sindaco che sta per concludere i suoi primi cinque anni alla guida dell’amministrazione comunale ed è pronto per il secondo mandato.

“Ci ho ragionato un po’ e mi è sembrata la scelta più giusta. In questi cinque anni abbiamo portato avanti progetti importanti e vorrei poter seguire da sindaco la loro realizzazione – spiega Fasoli – lo svincolo di Maggiana e il nuovo lungolago di Olcio sono tra questi, ma anche la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica, i cui lavori inizieranno a gennaio. Nel 2021 ci sarà poi anche un impegno importante, il centenario del Motoraduno Guzzi e per me sarebbe un onore, oltre che un piacere, poter dare il mio contributo come rappresentante dell’amministrazione comunale”.

Confermato il candidato sindaco, la squadra della lista “Il paese di tutti” potrebbe cambiare: “Non saprei direi oggi chi potrà esserci anche per il secondo mandato. La nostra è una squadra di giovani, ognuno con i propri impegni professionali e familiari che in questi anni sono cambiati e l’impegno nell’amministrazione comunale non è da poco. Potrebbe quindi esserci ricambio”

Durante le vacanze di Natale, “Il Paese di Tutti” aprirà la propria per incontrare la cittadinanza.

Cambiano gli sfidanti

E se Fasoli ci sarà, non sarà lo stesso per gli avversari che lo hanno sfidato alle precedenti elezioni comunali: non si ricandiderà Grazia Scurria, capogruppo della lista di sinistra Casa Comune per Mandello, non ci sarà neanche Maria Lidia Invernizzi di “Mandello al centro” e nemmeno Giovanni Trincavelli, ex candidato del Movimento Cinque Stelle, da tempo lontano dalla politica e impegnato nella sua attività professionale.

“Io non mi candiderò ma sicuramente Casa Comune parteciperà alle elezioni con una propria lista– spiega Scurria – il gruppo si riunisce periodicamente e, come abbiamo sempre fatto, definiremo prima il programma e poi candidato sindaco e i candidati consiglieri. Vogliamo promuovere nuove leve”.

Situazione analoga nel centrodestra dove Maria Lidia Invernizzi, ex candidato sindaco, pur non ripresentandosi dopo tanti anni di politica, seguirà da vicino la preparazione del gruppo al nuovo appuntamento elettorale: “La realizzazione di una lista è fattibile, in paese ci sono tanti giovani che vogliono avvicinarsi al Comune, importante che siano volenterosi e che abbiamo la consapevolezza del ruolo e dell’impegno a cui saranno chiamati”.

Per Invernizzi è possibile la nascita di una lista “che rappresenti il centrodestra unito” in riferimento ai principali partiti nazionali (Forza Italia, Lega, FDI) “ma se fosse un gruppo a sola trazione leghista, non avrebbe il mio sostegno”.

Sceglie invece di fondare una lista civica Aldo Gallo, ex candidato consigliere del M5S, pur non presentandosi in prima persona alle elezioni. “Non mi candiderò direttamente, ma voglio promuovere la nascita di una realtà civica, lontana dai simboli di partito, che rappresenti i cittadini e i loro problemi”

Il prossimo giovedì è già in calendario il primo appuntamento, un incontro in sala civica per discutere di mobilità e ambiente.