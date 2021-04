MANDELLO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo Casa Comune per Mandello Democratica.

“Anche Casa Comune prende le distanze dall’iniziativa di Regione Lombardia di chiudere il centro vaccinale di Mandello del Lario, che rappresenta l’ennesima prova dell’inadeguatezza e dell’incapacità di una classe politica che governa la nostra regione da vent’anni. Vorremmo conoscere i motivi che hanno portato a questa scelta, a nostro giudizio profondamente sbagliata. L’attività di vaccinazione nell’hub mandellese era ben avviata ed organizzata, grazie agli sforzi congiunti di amministratori locali e Ats; per questa ragione stentiamo a comprendere la mossa del Pirellone. A meno che non si tratti, anche in questo caso, di una manifestazione – che francamente ci saremmo risparmiati – della consueta politica “stile Bertolaso”: grandi hub, onerosi per i contribuenti e lontani dalle esigenze del territorio, piuttosto che piccoli ed efficienti centri vicini ai bisogni dei cittadini. Ringraziamo tutti i soggetti che hanno partecipato e si sono impegnati ad attivare la sede di Pra Magno, a presidiare la struttura e ad accogliere gli oltre 900 anziani che vi si sono presentati. Offriamo infine il nostro sostegno ad ogni iniziativa di protesta e sollecitazione che l’amministrazione intraprenderà nei confronti di Regione Lombardia”.