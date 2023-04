Mandello. Casa Comune sui giardini: “Venga ascoltato chi li ha a cuore”

Sull’area, per il gruppo di minoranza, risultavano presi impegni concreti di salvaguardia ambientale

In merito all’incontro pubblico di stasera: “Siamo curiosi di sapere cosa si dirà alla cittadinanza. A noi risulta che il progetto sia fermo ancora allo studio di fattibilità”

MANDELLO – E’ ormai prossimo l’incontro pubblico sul tema riqualificazione giardini di questa sera, mercoledì, in sala polifunzionale del Lido di Mandello alle ore 21.00. In merito al discusso progetto si è fatta sentire Casa Comune per Mandello, gruppo di minoranza: “Stasera il Sindaco presenterà il progetto di rifacimento dei giardini pubblici a lago. Siamo curiosi di sapere cosa dirà alla cittadinanza, considerato che la maggioranza aveva preso impegni concreti sull’area, in forza della mozione presentata a suo tempo da Casa Comune, per una tutela e salvaguardia ambientale del luogo come bene comune dei cittadini, ma anche della petizione che aveva raccolto quasi un migliaio di firme”.

Stando alle parole di Casa Comune, il progetto sarebbe ancora fermo alle fasi iniziali: “Non ci risulta che sia stato approvato ancora il progetto definitivo né tantomeno esecutivo del primo lotto di intervento. Siamo ancora allo studio di fattibilità, sembrerebbe da nostro ultimo accesso agli atti del Comune. Se così fosse allora ci sono tutte le condizioni per fare retromarcia da parte di Fasoli e ascoltare la voce di chi ha a cuore il destino dell’area“.

Concludono: “Qualora non ritenesse di rivedere la posizione sinora assunta, Casa Comune continuerà la sua azione di contrasto in consiglio comunale e in paese. E farà il punto preciso con la cittadinanza il 20 aprile in sala civica, alle ore 20.45, per una vera operazione di chiarezza e trasparenza“.